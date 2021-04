Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyunun dizi uyarlaması için çekim öncesi hazırlık çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ellie ve Joel karakterleri için yapılan duyuru sonrasında, bir başka önemli karakter için de anlaşmaya varıldı. The Last of Us dizisi Tommy’sini buldu. Detaylar haberimizde.

Yaşanan Cordyceps salgınının yirmi yıl sonrasındaki bir zamanda geçen oyunda, Joel adındaki bir silah kaçakçısını yönetiyorduk. Basit bir teslimat görevi ile başlayan hikaye, sonrasında Joel ile yanındaki on dört yaşındaki bir kız çocuğu olan Ellie için tarifi mümkün olmaz maceraya dönüşüyordu.

Dizinin ilk duyurulduğu zamandan bu yana başrol karakterleri için kimlerin seçileceği merak konusuydu. Geçtiğimiz aylarda yapılan duyuru ile Ellie karakteri için Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont karakterini canlandıran Bella Ramsey ve Joel karakteri için de aynı dizide Oberyn Martell karakterine hayat veren Pedro Pascal ile anlaşıldığını öğrenmiştik.

The Last of Us Dizisi Tommy’si Belli Oldu

Deadline sitesine yansıyan yeni habere göre Tommy, Agents of S.H.I.E.L.D., Ghost Rider ve Terminator: Dark Fate ile tanıdığımız Gabriel Luna ile hayat bulacak. İlk oyunda yardımcı karakter rolünde olan eski asker Tommy, Joel ile salgının başlangıç safhasında hayatta kalmayı başarmıştı. Ancak idealizm hissiyatını ve daha iyi bir dünya umudunu kaybetmediği için, Ateş Böcekleri grubuna katılmayı tercih etmişti. Ne var ki sonrasında kendisini eşi Maria ile Jackson kasabasındaki afetzedelere yardım edebilmek için güvenli bir bölge oluşturmuşken bulmuştuk. The Last of Us Part 2 oyununda çok fazla ön planda olmasa da, büyük bir gelişim gösterdiğine tanık olmuştuk.

Geçtiğimiz haftalarda IGN tarafından Craig Mazin ve Neil Druckmann ile gerçekleştirilen röportajda, ilk sezonun ilk oyunu konu alacağı ortaya çıkmıştı. Ne var ki genel olarak ilk oyuna bağlı kalınacak olsa da, bazı yerlerde büyük ölçüde farklılıkların yaşanacağı söylenmişti. Ama Joel ve Ellie’nin hikayesinin özünün ve felsefi temellerinin korunabilmesi için genel anlamda sadık kalınacak. Ayrıca dizi uyarlamasında, oyunda sunulan olay örgüsü büyük ölçüde takip edilecek olup diyaloglar bile bire bir olarak aktarılacak.

HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions ve Naughty Dog ortaklığında hazırlanacak ve HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak dizinin senaryosu, Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet iken, ilk bölümün yönetmenliği ise Kantemir Balagov tarafından yapılacak. Yapımcı kadrosunda ayrıca Game of Thrones ve Chernobyl dizilerinde görev almış olan Carolyn Strauss, Naughty Dog stüdyosundan Evan Wells de bulunuyor.