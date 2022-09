The Last of Us Dizisi Fragmanı Yayınlandı

Geçtiğimiz yıl oyun dünyasını kasıp kavuran The Last of Us oyunun bir dizisi çekeceği haberi gelmişti. Game of Thrones, Sucession ve Westworld gibi dizilerle tanınan HBO tarafından çekilecek olan The Last of Us dizisinden ilk fragman sonunda geldi.

Başrollerini Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in paylaştığı dizinin önümüzdeki senelere damga vurması bekleniyor. Zombi salgının yayılması sonrasında Joel ile Ellie'nin serüvenini anlatan dizi 2023 yılında yayınlanacak.

İşte The Last of Us Fragmanı

2021 yılında çekimine başlanan dizi yaklaşık 1 yıl sürdü. HBO, The Last of Us dizisini 2022 yılı içerisinde yayınlamak istese de süregelen aksaklıklar nedeniyle diziyi ertelemek zorunda kaldı. HBO Max'ta yayınlanacak olan dizinin baş yapımcısı, yazarı ve yönetmeni olarak oyun serisinden tanıdığımız Neil Druckmann görev yapacak. Ünlü yazar, yönetmen ve oyun yapımcısına ise Chernobyl dizisinden Craig Mazin eşlik edecek.

İlk defa 2013 yılında PlayStation için çıkarıldığında oyun dünyasını hem hikayesiyle hem de evreniyle sallayan The Last of Us'ın ekranlar karşısısında da başarılı olacağı düşünülüyor. Hayranlar tarafından uzun süre beklenen fragmanda oyundan alışık olduğumuz Clicker adlı düşmanın oldukça korkutucu bir şekilde yansıtıldığını söyleyebiliriz.

The Last of Us dizisi 2023 yılında yayında olacak. Henüz yayın tarihi kesin olmasa da çoğu kişi dizinin yaz aylarında yayınlanacağını düşünüyor.