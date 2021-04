The Last of Us Dizisi Yeni Yönetmenlerini Buldu

Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyunun dizi uyarlaması ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Halen ön-hazırlık aşamasında olan The Last of Us yeni yönetmenlerini buldu. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Sony, bünyesindeki birçok fikri mülkiyetin hem dizi hem de film uyarlamasını hayata geçirebilmek için PlayStation Productions adı altında bir şirket kurmuştu. Halihazırda beyaz perdeye gelmesini beklediğimiz ve çekimleri tamamlanmış olan Uncharted bunlardan ilki olacakken, sırada da The Last of Us var.

Hatırlayacağınız üzere Ocak ayında yapılan duyuru ile daha önceden anlaşılan Johan Renck ile program çakışmaları nedeniyle yollar ayrılmış, yerine Beanpole (Uzun Kız) ve Closeness (Yakınlık) filmleri ile tanınan Kantemir Balagov ile anlaşılmıştı. Verilen bilgiye göre Balagov, dizinin ilk bölümünü yönetecek.

The Last of Us Kadrosuna Yeni Yönetmenler Katıldı

Yakın bir zaman önce Deadline sitesine yansıyan yeni bir habere bakılırsa, iki yeni yönetmenle daha anlaşılmış durumda. Quo vadis, Aida ile tanınan Jasmila Zbanic ve Border ile tanınan Ali Abbasi, The Last of Us kadrosuna yönetmen olarak dahil oldular. Zbanic’in Şubat ayında vizyona giren filmi Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Bağımsız Ruh Ödülü almışken, Abbasi ise 2018 yılında vizyona girmiş olan filmi ile Cannes Film Festival’inde Belirli Bir Bakış Ödülü kazanmıştı.

Daha önceden yapılan açıklamalarda, dizinin ilk sezonunun ilk oyunu anlatacağı söylenmişti. Ne var ki hem atmosfer hem de hikaye olarak özüne sadık kalınacak olsa da, bazı bölümlerde büyük ölçüde oyundan sapılacak. Ancak dizi uyarlaması, Joel ve Ellie’nin hikayesinin temelleri korunacak şekilde eski ve yeninin bir harmanlaması olarak sunulacak. Hatta aynı sapmaların olmadığı kısımlardaki diyaloglar da doğrudan aktarılacak.

HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions, The Mighty Mint ve Naughty Dog ortaklığında hazırlanacak ve HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak dizinin senaryosu, Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet edilmişti. Bu ikiliye Game of Thrones ve Chernobyl dizilerinde görev almış olan Carolyn Strauss da eşlik edecek iken, yapımcı kadrosunda Naughty Dog stüdyosundan Evan Wells de bulunuyor. Buna ek olarak, Joel Miller Pedro Pascal (The Mandalorian), Tommy Miller Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) ve Ellie Williams ise Bella Ramsey (Game of Thrones) tarafından canlandırılacak.

Son olarak CBC Canada tarafından aktarılan rapora göre, The Last of Us dizisi çekimleri 5 Temmuz 2021 tarihinde Calgary (Kanada) şehrinde başlanacak. On bir ay kadar sürecek çekimlerin ardından ilk sezonun 8 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacağı söyleniyor.