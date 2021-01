The Last of Us Dizisi Yönetmeni Belli Oldu

Hafızalarda önemli bir yer edinen The Last of Us için hazırlanan televizyon dizisini sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu an için ilk bölümün yayınlanma tarihine dair net bir bilgi verilmemekle birlikte yapımcı kadrosuyla ilgili yeni bir olumlu gelişme daha yaşandı. The Last of Us dizisi yönetmeni için önemli bir isimle anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

The Last of Us hiç şüphesiz ki oyun dünyasının etkileyici yapımlarımdan bir tanesi olmuştu. Mart ayı içerisinde yapılan duyuru ile televizyon dizisi haline getirilmekte olduğunu da öğrenmiş ve bir hayli sevinmiştik. HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions ve Naughty Dog ortaklığında hazırlanacak ve HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak The Last of Us dizisinin senaryosu, Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet. Yapımcı kadrosunda ayrıca Game of Thrones ve Chernobyl dizilerinde görev almış olan Carolyn Strauss, Naughty Dog stüdyosundan Evan Wells de bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Haziran ayı içerisinde Discussing Film tarafından Johan Renck ile yapılan bir röportaj sırasında, Renck’in dizi uyarlamasının ilk yani pilot bölümünü yöneteceğini öğrenmiştik. Hatta geçtiğimiz aylarda HBO şirketinin yeşil ışık yaktığının duyurusunda da, bu durumun güncelliğini koruduğu teyit edilmişti. Ancak yakın bir zaman önce beklenmedik bir gelişme yaşandı.

The Last of Us Dizisi Yönetmeni Kim Olacak?

The Hollywood Reporter sitesinin haberine göre, The Last of Us dizinin ilk bölümünün yönetmenliği için seçilen Johan Renck ile yollar program çakışması nedeniyle ayrılıp Kantemir Balagov ile anlaşmaya varılmış. Yirmi dokuz yaşındaki Çerkes asıllı Rus yönetmen, Beanpole (Uzun Kız) filmi ile 2019 yılındaki 92nci Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterilmişti. Aynı yılın Cannes Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen ödülünü kazanmayı başarmıştı. Kendisi aynı zamanda 2017 yılında vizyona gören Closeness (Yakınlık) filminin de yönetmenliğini yapmıştı.

Tam olarak belirtilmemiş olsa da, HBO şirketinin Kantemir Balagov ile anlaşmasında Balagov’un yönettiği filmlerin etkisi olabilir. Bilhassa Beanpole filminin oldukça kasvetli bir havası olduğunu söyleyelim. İlk oyunun da devam oyunu kadar olmasa da karanlık bir atmosferinin olduğunu düşünecek olursak, The Last of Us dizisi için son derece olumlu bir adım atılmış olduğunu söyleyebiliriz.

İlk oyunda yaşanan olayların anlatılacağı The Last of Us dizisinde, The Last of Us Part II oyunundan da esintiler olacak. Senaristlerden Craig Mazin, hikayeye sadık kalınacağını belirtmişken, bunun dizide genişletileceğini ve boşlukların doldurulacağını da sözlerine eklemişti. Görünüşe göre bizleri beklediğimize değecek bir dizi uyarlaması ile karşılaşacağız. Bunu ne olarak anlayabilmek için elbette beklememiz gerekecek. Gelişmeleri takipte olacağız.