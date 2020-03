The Last of Us Dizisinde Göreceğimiz Karakterlerin Bir Kısmı Netleşti

HBO kanalında yayınlanacak olan The Last of Us dizisi duyuruldu duyurulalı ilgi odağımız olmaya devam ediyor. Şu an için ilk bölümün yayınlanma tarihi dahil birçok bilinmez var ama sosyal medya aracılığıyla merak edilen detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Bildiğiniz gibi dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. HBO da buna özel olarak hazırladığı hoş bir video yayınladı. Bahsi geçen video, kendi bünyesinde yayınladığı dizilerdeki kadın karakterlerin göründüğü sahnelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş.

Hoş bir sunumu olan bu video paylaşımına The Last of Us dizisinin hem yazarlarından hem de baş yapımcıların biri olan Neil Druckmann alıntı yaparak "Artık Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, ---- ve daha birçoğuna sahipsiniz." yorumunda bulunmuş. Sizin de gördüğünüz gibi bu yorumda sansürlenmiş bir isim var.

And now you have Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, ⬜️⬜️⬜️⬜️, and a few others! 😉 https://t.co/GMozU0TaZE — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 8, 2020

Hatırlayacağınız üzere dizinin duyurusunun yapılmasından sonra gelen ilk bilgilerde, hikaye orijinal oyun baz alınarak yazılacak olsa da The Last of Us Part II oyunundan da bir şeyler görebileceğimiz söylenmişti. Ancak bu resmi olarak onaylanmadığı için söylenti olarak bakılmıştı. Neil Druckmann ise yaptığı yorum ile onaylamış oldu.

Druckmann tarafından açık açık yazılan isimleri zaten orijinal oyundan tanıyoruz. Riley hariç hepsini ana senaryoda görmüştük. Riley ise The Last of Us: Left Behind içeriğinde karşımıza çıkmıştı.

Peki bu sansürlenmiş olan karakter kim olabilir? Sansürün yapısına bakılırsa, bu kişinin adı dört harfliymiş gibi görünüyor ve akla gelen ilk isim ise elbette Anna. Anna bildiğiniz gibi Ellie'nin annesi oluyor. Doğrudan adı geçmemiş olsa da ses kayıtlarında referans gösterilmişti. Bu karakter salgından önce hemşire olarak çalışıyordu ve bir noktada Marlene ile yakın arkadaş olmuştu. Ne var ki Ellie doğduğundan çok kısa bir süre sonra ölmüştü.

Eğer bahsi geçen sansürlü karakter gerçekten Anna ise o zaman dizinin konusu çok geniş bir zamanı kapsayacakmış gibi görünüyor. Tabii ki 'birkaç karakter daha' kısmını unutmamak lazım. Gelişmeleri takipte olacağız.