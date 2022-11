The Last of Us Dizisinin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

HBO Max'in merakla beklenen dizisi The Last of Us'ın çıkış tarihi görünüşe göre sızdırıldı. Akış hizmetinin birden fazla abonesinden gelen raporlara göre 'The Last of Us Season 1 Sneak Peek' adlı bir liste sayfası, HBO Max'in yeni dizi için 15 Ocak prömiyer tarihini ortaya koyuyor.

Daha önce HBO, yeni dizinin 2023'te geleceğini kesin bir tarih vermeden sadece doğrulamıştı. Haber VGC tarafından da doğrulandı ve kaynakları bu hafta içinde resmî bir açıklamanın geleceğini gösteriyor.

The Last of Us Dizisi 15 Ocak 2023'te Yayınlanacak

#TheLastOfUs will premiere on January 15 according to HBO Max! pic.twitter.com/aT6LB4IJ9s — The Last of Us Media (@TLOUMedia) November 1, 2022

Naughty Dog'un klasik PlayStation serisinin uyarlamasında Pedro Pascal, kıyamet sonrası Amerika'da bir kaçakçılık görevinde Ellie'ye (Bella Ramsey) eşlik ederken Joel rolünü üstleniyor. Dizinin listelenen resmî özeti ise şöyle:

"Hikâye, modern uygarlığın yok edilmesinden 20 yıl sonra geçiyor. Hayatta kalmayı başaran Joel, 14 yaşındaki bir kız olan Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırıyor. Her ikisi de ABD'yi dolaşmak ve hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorunda olduklarından birbirleri için yaptıkları şeyler yürek burkan bir yolculuğa dönüşüyor."

The Last of Us için ilk fragman Eylül ayında yayınlandı. 90 saniyelik tanıtım, oyunun en ikonik anlarından bazılarını gözler önüne sermişti.

Eğer sızdırılan çıkış tarihi doğrulanısa The Last of Us dizisi 15 Ocak 2023'te resmî olarak HBO Max'te yayınlanacak.