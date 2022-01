The Last of Us Dizisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

The Last of Us dizisinin çıkış tarihi açıklandı. İzleyiciler tarafından merak içinde beklenen dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Bella Ramsey, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Peki, The Last of Us dizisi ne zaman çıkacak?

The Last of Us Dizisinin Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan The Last of Us dizisinin ne zaman yayımlanacağı oldukça uzun bir süreden beri merak ediliyordu. Sosyal medya platformu üzerinden yapılan bir paylaşım, dizinin yayın tarihinin ortaya çıkmasını sağladı.

Ellie karakterini canlandıran Bella Ramsey, resmi Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaştı. Paylaşılan hikayede çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin yayın tarihi de yer aldı. Ramsey tarafından aktarılan bilgilere göre The Last of Us dizisi, 2022 yılında yayımlanmaya başlayacak.

Başarılı oyuncu Ramsey, dizinin HBO Max isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacağını ifade etti. Popüler platform, bu yıl içinde Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak. HBO Max Türkiye fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

The Last of Us Oyuncuları

Pedro Pascal (Joel Miller)

Bella Ramsey (Ellie)

Nick Offerman (Bill)

Anna Torv (Test)

Murray Barlett (Frank)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Jeffrey Pierce (Perry)

Nico Parker (Sarah)

Brendan Fletcher (Robert)

Storm Reid (Riley Abel)

Brad Leland

Kevin Sateri

Graham Greene

Neil Druckmann ve Craig Mazin tarafından yaratılan dizinin müziklerini Gustavo Santaolalla yapacak. Santaolalla, aynı adlı video oyununun müziklerini de yapmıştı. Dizide Ellie karakterini Bella Ramsey, Joel Miller karakterini ise Pedro Pascal canlandıracak.

The Last of Us dizisi, çekimlerinin başladığı günden bu yana en çok beklenen dizilerden biri oldu. Belirli aralıklarla paylaşılan set görüntüleri de hem oyuncuların hem de video oyununu oynamamış fakat video oyunundan uyarlanan dizi ve filmlere ilgi duyan seyirci kitlesinin içini kıpır kıpır etmeyi başardı.

Peki, siz de The Last of Us dizisinin çıkacağı günü sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerden misiniz? Dizi ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.