The Last of Us Dizisinin de Müzikleri Gustavo Santaolalla'ya Emanet

The Last of Us dizisi ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Dizinin hem senaristlerinden hem de baş yapımcılarından bir tanesi olan Neil Druckmann, müziklerinin Gustavo Santaolalla tarafından besteleneceğini duyurdu.

Oyun dünyasında önemli bir iz bırakan ve 29 Mayıs 2020 tarihinde devamı niteliğindeki The Last of Us Part II çıkacak olan orijinal oyun, muhtemelen bu yıl içerisinde televizyonumuza da konuk olacak. Arkasında önemli isimlerin olduğu dizi, HBO kanalında yayınlanacak. Şimdilik tüm detaylar hakkında bilgi sahibi değiliz ama Neil Druckmann yine her zaman olduğu gibi Twitter hesabı üzerinden yeni yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor.

Her yönden etkileyici bir hikaye sunuyor, The Last of Us. Bu etkileyiciliğinde elbette eşlik eden müziklerinin katkısının da epey büyük olduğunu söylemek lazım. Dizinin duyurusu ilk yapıldığından bu yana merak edilenlerin arasında müziklerin kime emanet edileceği de vardı. Neil Druckmann Twitter hesabından yaptığı duyuru ile bizleri oldukça sevindirdi. Gustavo Santaolalla, oyunlardan sonra dizinin de müziklerini besteleyecek. Zaten başka bir ismin seçilmesi büyük bir hata olurdu. Malumunuz ne zaman oyunun adını duysanız, Santaolalla tarafından bestelenmiş olan o etkileyici melodiler kafanızın içinde çalmaya başlıyor.

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020

The Last of Us dizisi geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu. Sony Pictures Television ve PlayStation Productions ortak yapımı olacak dizinin senaryosu Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet olacak. Bu iki isim aynı zamanda Amerikalı televizyon yöneticisi ve yapımcısıdır, Carolyn Strauss ve Naughty Dog Başkanı Evan Wells de baş yapımcıların arasında bulunacak.