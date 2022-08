The Last of Us Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

HBO, Naughty Dog'un The Last of Us'ının televizyon uyarlamasının ilk görüntülerini yayınladı ve hayranlara 2023'te gelmesi planlanan diziye kısa bir bakış imkânı sağladı. HBO Max, önümüzdeki aylarda ve önümüzdeki yıl The Last of Us ve yıldızları Pedro Pascal ve Bella Ramsey ile karşımıza pek çok kez çıkacak.

The Last of Us'ın önceki görüntüleri gibi bu yeni kısa fragman da PlayStation oyunlarına fazlasıyla sadık görünüyor. Ellie rolünde Ramsey ve Joel rolünde Pascal, Naughty Dog'un video oyunundan hararetli bir diyalog anını canlandırıyor ve Joel'in kızının yer aldığı The Last of Us'ın yürek burkan açılışı kısa bir süreliğine ortaya çıkıyor. Görüntüler ayrıca bir Takırdayan'ın mantar kalıntılarını da gösteriyor ve bize Nick Offerman'ın Bill'ine kısa bir bakış sunuyor.

The Last of Us Dizisi İlk Fragman

The Last of Us, Joel ve Ellie'nin, insanları tehlikeli canavarlara dönüştüren gizemli bir hastalık tarafından harap edilen kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde yol almalarını konu alıyor. Yol boyunca her türden karakterle tanışan bu ikili için bazıları arkadaş canlısı, bazıları ise kaçtıkları virüslüler kadar tehlikelidir.

Dizi, HBO'nun Chernobyl'inin yaratıcısı ve yazarı Craig Mazin tarafından yaratıldı ve her iki The Last of Us video oyununu geliştiren stüdyo olan Naughty Dog'dan Neil Druckmann baş yapımcı olarak diziyi ele alıyor. Dizide ayrıca Tommy rolünde Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate) ve Tess rolünde Anna Torv (Mindhunter) yer alacak. The Last of Us, ilk sezonunda 10 bölümden oluşacak. İkinci sezon için resmî bir açıklama yapılmadı.