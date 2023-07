The Last Of Us Emmy Ödüllerinde 24 Adaylık Kazandı

HBO'nun bu yılın başında gösterime sunduğu The Last of Us, inanılmaz bir seyirci desteğinide arkasına alarak 24 Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Kısa zamanda izleyiciler tarafından çok sevilen dizi popülaritesini artırmaya devam ediyor.

The Last Of Us Emmy'den Ödüllerle Dönmenin Planını Yapıyor

Emmy ödüllerinin düzenlendiği 9 ve 10 Eylül tarihlerini iple çeken oyuncu ekibi törenden birçok ödülle dönmeyi bekliyor. Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden birisi olan Emmy Ödülleri, birçok sinemasever için önemli bir konumda yer alıyor.

Bu yıl 75.si düzenlenecek olan Emmy Ödülleri The Last of Us'ı aşağıda bazı örnekleri verilen kategorilerde aday gösterdi;

Drama dizisi

Drama Dizisinde Başrol Oyuncusu — Pedro Pascal (Joel)

Drama Dizisinde Konuk Kadın Oyuncu — Melanie Lynskey (Kathleen), Storm Reid (Riley), Anna Torv (Tess)

Drama Dizisinde Başrol Oyuncusu — Bella Ramsey (Ellie)

Bir Drama Dizisi İçin Olağanüstü Oyuncu Seçimi

Drama Dizisinde Konuk Oyuncu - Murray Barlett (Frank), Lamar Johnson (Henry), Nick Offerman (Bill), Keivonn Montreal Woodard (Sam)

Anlatı Çağdaş Bir Program İçin Olağanüstü Prodüksiyon Tasarımı

Bir Dizi İçin Olağanüstü Çağdaş Kostümler

Popüler dizi ödül töreninde birçok başarıya imza atmış Succession ve The White Lotus gibi filmler ile rekabet edecek. Amerika’da bölüm başına ortalama 32 milyon izleyiciye sahip olan dizi, PS4'e özel olarak geliştirdiği The Last of Us: Part II'yi ikinci sezonu da dahil ederek güncelledi.

Dizinin Oyuncu Kadrosu Şöyle;