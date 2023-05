The Last of Us'ın İkinci Sezonu Gecikebilir: Peki Neden?

The Last of Us'un ikinci sezonunda Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in bulunacağı açıklandı ancak çekimlerin başlaması biraz zaman alabilir.

Dizi, sadece iki bölüm yayınlandıktan sonra hızlı bir şekilde ikinci sezon onayını almıştı ancak çekimler, onay kadar hızlı olmayacak gibi görünüyor.

Oyuncu seçmeleri, ikinci sezona dair herhangi bir senaryo olmaması nedeniyle zorluklarla karşılaşmıştı. Seçmeler durduruldu ve oyuncuların, ikinci sezonun temel alınacağı video oyunu The Last of Us Part II'den alınan bölümleri okumaları istendi.

Dizinin Yazarları Grevde ve Senaryo Hazır Değil

Dizinin ikinci sezonunun çekimleri 2024 yılı başlarında Vancouver'da başlaması umuluyor. Dizinin ortak yaratıcısı Craig Mazin son günlerde Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyeleriyle birlikte grevde görülmüştü. Bu nedenle ikinci sezon senaryolarının eksik olması pek de şaşırtıcı değil.

Dizinin ortak yaratıcısı Neil Druckmann, şu anda dizinin ikinci sezonunda herhangi bir görev almıyor. Oyunlarda yazar ve yaratıcı yönetmen olarak görev yapan Neil Druckmann, ilk sezonda 7. bölüm Left Behind'ı tek başına yazmıştı.

Dizi, Ocak ayında HBO'da yayınlanmaya başladığında olumlu yorumlar almıştı. Peki sizin ikinci sezondan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.