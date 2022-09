The Last of Us Part 1'de The Office Referansı Bulundu

The Last of Us Part 1 geliştiricileri, oyunun bir süredir remake versiyonuyla uğraşıyorlardı ve oyun geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürüldü. Geliştiriciler The Office'e ince bir referans vererek, oyundaki tipik bir odayı Dunder Mifflin'in tam gelişmiş bir rekreasyonuna dönüştürmüş gibi görünüyor.

The Last of Us Part 1 özünde, Naughty Dog'un 2013'te yayınlamış olduğu PlayStation 3 oyunun remake versiyonu. Grafik revizyonları ve performans iyileştirmeleri, yaklaşık on yıllık eski sürümü günümüze ait bir oyun gibi görünecek ve hissedecek şekilde iyileştiriyor.

The Last of Us Evreninde The Office Referansı Viral Oldu

Oynanış açısından bakıldığında, deneyimi iyileştirmeye yardımcı olmak için eklenen birkaç yeni ayar ile hayranların orijinalinden hatırladıkları her şey burada. Bununla birlikte geliştiriciler, bu remake sürümde easter egg söz konusu olduğunda görünüşe göre bakılırsa bazı inisiyatifler almışlar.

İlk sürümde bulunan referanslar oyunda hâlâ mevcut olsa da kartal gibi keskin gözlü oyuncular için de bazı şeyleri taze tutmak için yeni eklemeler yapılmış. İşte bu eklemelerden olan yeni bir easter egg'i bir hayranın, oyun içi bir ofis ile Dunder Mifflin'in hit NBC dizisi The Office'teki ofis düzeni arasında çarpıcı bir benzerlik fark etmesinin ardından sosyal medya bununla dolup taştı.

Yakındaki bazı düşmanlardan kaçan TikTok kullanıcısı 'rxelei', "biraz tanıdık görünen" bir odaya girdi. Birkaç dakika etrafa baktıktan sonra bu yıpranmış yerin Dunder Mifflin'in yeniden yaratılmış hâli olduğunu fark etti. Bu özel referans, The Last of Us Part 1'in remake sürümünde ortaya çıkan easter egg'lerden yalnızca bir tanesi. Bazıları interneti büyülerken, diğer daha gizli ipuçları Naughty Dog'un bir sonraki projesine işaret ediyor olabilir.