The Last of Us: Part 1'in PC Sürümü Yerden Yere Vuruluyor!

The Last of Us: Part 1'in PC portu Steam'de dün çıkışını gerçekleştirdi ve çıkışından bu yana oyuncular tarafından yerden yere vuruluyor.

"Şimdiye kadar gördüğüm en kötü PC portu. Oyun için 10 yıl bekledim, her türlü yol gösterici video, inceleme, spoiler ve benzerlerinden kaçındım ve bu port, oyun için duyduğum heyecanın her bir zerresini mahvetti." diyen oyunculardan birine yaklaşık 3 bini aşkın oyuncu daha katılıyor, öyle ki oyunun incelemeleri şu anda 5 bin inceleme ile %32 çoğunlukla olumsuz.

Kullanıcılar Oyunla İlgili Ne Sorunlar Yaşıyor?

Steam incelemelerindeki ve The Last of Us Reddit topluluğundaki bazı oyuncular özellikle gölgelendiricilerle ilgili sorunlar yaşadıklarını, oyunun başlangıçta bunları oluşturmasının uzun sürdüğünü ve bu süreçte çöktüğünü bildiriyor.

The Last of Us: Part 1, Şubat ayında birkaç hafta ertelenmişti ve Naughty Dog bu ekstra sürenin "PC çıkışının mümkün olan en iyi durumda" ve "standartlarımıza uygun" olduğundan emin olmalarını sağlayacağını söylemişti.

Sony geçtiğimiz iki yıl içinde God of War, Uncharted ve Spider-Man gibi seriler de dâhil olmak üzere birçok PC portu yayınladı ve bunların çoğu iyi durumda piyasaya sürülmüştü.