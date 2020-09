The Last of Us Part 2 Çok Oyunculu Modu Yakında Duyurulacak

The Last of Us Part 2 çok oyunculu modu yakın bir zamanda duyurulacakmış gibi görünüyor. Neil Druckmann ise beklediğimize değeceğini söylüyor. Detaylar haberimizde.

Naughty Dog stüdyosunun oyun dünyasında derin izler bırakan The Last of Us oyunu için devam niteliğinde geliştirdiği The Last of Us Part 2, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu. Yedi yıllık aradan sonra yapılan bu geri dönüş, oyun sektöründe büyük bir etkiye de neden olmuştu.

Öyle ki The Last of Us için doğrudan bir devam niteliği taşıyan oyun, hikayesi, karakterleri ve senaryo ilerleyişi açısından oyuncuları kendi içerisinde ikiye bölmüştü. Ancak netice olarak satış anlamında bir hayli yüksek performans gösterdiğini söylemek pek tabii ki mümkün.

The Last of Us Part 2 ile ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise, ilk oyunun aksine çok oyunculu modunun bulunmuyor olması. Eylül ayında Twitch kanalı üzerinden bir bildiri yayınlayan Naughty Dog, çok oyunculu modun sonradan gündeme getirileceğini duyurmuştu. Uzun zamandır yeni bir haber alamadığımız bu mod ile ilgili olarak The Last of Us Day kapsamında yeni bir duyuru yapılması bekleniyordu. Bu özel gün pas geçilmiş olsa da, beklenen yeni açıklama en nihayetinde yapıldı.

The Last of Us Part 2 Çok Oyunculu Modu Ne Zaman Gelecek?

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckmann, “İnanılmaz #TheLastofUsDay ! için siz tüm muhteşem hayranlara teşekkürler! Pozitifliğiniz ve sevginiz inanılmaz derecede ilham vericiydi. Ha…ve diğer şey hakkında… sabırlı olun. Beklediğinize değecek.” yorumunda bulundu. Her ne kadar Druckmann net olarak söylememiş olsa da, bahsettiği ‘diğer şey’in çok oyunculu mod olduğuna şüphe yok.

Geçtiğimiz süreçte bu mod ile ilgili olarak birçok iddia ve söylenti ortaya atılmıştı. Kimileri The Last of Us Part 2 oyununa ücretsiz güncelleme ile ekleneceğini söylerken, kimileri de bağımsız olarak oyunculara sunulacağı düşüncesini savunmuştu. Ancak nasıl bir yolun izleneceğini Naughty Dog resmi açıklamayı yapmadan öğrenmemiz mümkün görünmüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.