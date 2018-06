"The Last of Us Part 2 Downgrade Yemeyecek!"

The Last of Us: Part 2'nin downgrade yiyeceği söylentileri oyunun geliştiricisi Naughty Dog'u bir hayli rahatsız etmişe benziyor. Geliştirici ekip downgrade söylentilerine son verdi.

Hatırlayacağınız üzere Sony E3 2018 konferasında The Last of Us: Part 2'nin uzun bir oynanış videosunu görmüştük. Gösterilen oynanış videosu 12 dakika uzunluğundaydı. Ellie'yi canlandırdığımız video adeta olağanüstü gözüküyordu. Ana karakterin farklı durumlara göre verdiği tepkiler, vurulduğumuz noktaya göre kontrolü kaybetmemiz mükemmel duruyordu. Yapay zekanın çok gelişmiş olduğunu da ayrıca söylemek istiyorum.

Yayınlanan oynanış videosu adeta sinematik bir video gibi duruyordu. Bu sebepten dolayı çoğu oyuncu yayınlanan videonun sahte olduğunu ya da önceden hazırlandığını iddia etti. Oyuncuların bir kısmı da oyunun çıkış yaptıktan sonra downgrade yiyeceğini belirtti. Downgrade söylentileri oyunun geliştiricisi Naughty Dog'un bir hayli canını sıkmışa benziyor. Söylentilere cevap veren Naughty Dog, yayınlanan videonun kesinlikte sahne olmadığını ve herhangi bir downgrade durumunun yaşanmayacağının garantisini verdi.

The Last of Us: Part 2'nin fragmanını görünce ben de çok şaşırmıştım. Oyunun fragmanını izlerken sinematik bir video izliyor gibiydim. Bu sebepten dolayı ben de oyunun downgrade yiyeceğinden şüphe etmeye başladım. Bildiğiniz gibi çoğu oyun firması geliştirdikleri oyunları videolarda olduğu halinden daha iyi gösteriyor. Daha sonrasında oyun çıkış yaptığında downgrade yediği anlaşılıyor. Naughty Dog iddiaları çok sert bir şekilde reddetti. Bakalım nasıl bir oyun ile karşı karşıya kalacağız.