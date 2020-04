The Last of Us Part 2 Hikaye Detayları Sızdırıldı

The Last of Us Part II, Naughty Dog stüdyosunun sıradaki büyük bombası olacak. Eğer son yaşanan gelişme olmasaydı, çıkışına hemen hemen bir ay kalmış olacaktı ama artık belirsiz bir tarihte çıkmasını bekliyoruz. Her ne kadar Naughty Dog The Last of Us Part II'yi olabilecek en yakın zamanda satışa sunmak için Sony Interactive Entertainment ile anlaşmaya çalışıyor olsa da, şimdilik yeni bir gelişme yaşanmış değil. Oyuncular olarak bizler çıkış zamanını beklerken, The Last of Us Part II hikaye detayları sızdırıldı.

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of Us Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılıyor.

The Last of Us Part II hikaye detayları arasında neler var?

Şimdi, buradan sonrası oldukça tehlikeli. Eğer oyunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyor ve daha fazla şey bilmeyi istemiyorsanız, buradan sonrasını hiçbir şekilde okumamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok önemli detaylar bulunuyor. Ama sizin için sorun değilse, önden buyurun.

Bahsi geçen hikaye detayları sızıntıları ResetEra üzerinde yaşandı. Vestan isimli kullanıcı tarafından aktarılan detaylar, onaylanmış ve onaylanmamış olarak iki başlıkta toparlanmış.

Öncelikle onaylanmış olan detaylara bakacak olursak, oyunun ilk yarısını Ellie ve ikinci yarısını da Abby karakteriyle oynayacaksınız. Bir hatırlatma yapmam gerekirse Abby, Paris Games Week 2017 fuarında yayınlanan fragmanda gördüğümüz ve Laura Bailey tarafından canlandırılan karakterdi.

Dina, Jesse'den hamileymiş ama bebeği Ellie ile büyütmeye ve bir aile olmaya çalışıyormuş. Çünkü, Abby Jesse'yi öldürüyormuş. Aynı şekilde Joel da Abby tarafından öldürülüyormuş. Muhtemelen bu, oyun sırasında yaşayacağımız en şok edici ve en üzücü olaylardan bir tanesi olacak. Bunu kanıtlayan sahne ise Dina ve Ellie arasında geçen konuşmaymış. Bu konuşmada Dina, Jesse ve Joel'un Abby tarafından öldürüldüğü açıkça söylüyormuş.

Onaylanan sızıntıların sonuncusu ise finalde Abby ile Ellie arasında şiddetli bir çatışmanın yaşandığı yönündeydi. Baştan Abby'nin Ellie'yi öldürdüğü söylenmiş olsa da, aslında böyle bir şey olmuyormuş. Hem Lev'in hem de Dina'nın araya girmesi ile neticede herhangi bir ölüm olayı yaşanmıyormuş.

Gelelim henüz onaylanmamış, söylenti olarak nitelendirilen detaylara. İlk olarak, orijinal oyunun sonunda Ellie'yi kaçırdığımız hastanedeki cerrahlardan birinin Abby'nin babası olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Ateş Böcekleri katliamının tüm hayatını altüst etmiş ve o zamandan beri intikam peşindeymiş. Ellie'den de babası sayesinde haberdar olmuş. Joel'dan da Ateş Böcekleri grubunun kayıtları aracılığıyla haberdar olmuş.

Hikaye boyunca mücadele ettiğimiz tarikat, Jackson bölgesindeki yerleşkeye saldırıyormuş. Ekran görüntülerinde gördüğümüz ve her yerin alev alev yandığı sahne, muhtemelen bu saldırıdan alınmış olabilir. Saldırı sonrasında Ellie, Dina ve Jesse, karşılık vermek için oluşturulan grubun bir parçasıymış. Jesse'nin de karşılık verilen saldırı sırasında öldüğü söyleniyor.

Abby, Ellie'yi buluyor. Çünkü, o da tarikat ile çatışma halindeymiş. Bu bağlamda, Ellie ve beraberindekiler tarikat ile çatışmaya girdikleri sıra da Abby de grubuyla onlara saldıracakmış. Joel'u buradaki saldırı sırasında öldüren Abby, Ellie ile ne yapacağına karar vermek için kampına geri götürecekmiş ve Ellie'yi Ateş Böcekleri katliamından dolayı suçlamıyormuş. Ne var ki Ellie, kaçabilmek için bütün grubu katledince, Abby de onu öldürmek için kendisine geçerli bir sebep bulmuş oluyormuş. Bu noktadan sonra Abby'nin kontrolüne geçecek ve Ellie'nin peşinden gideceğiz.

Finaldeki savaştan sonra, Ellie'nin arkadaşları intikam için bayrağı devralıyorlarmış. Ancak başta da dediğim gibi, bunlar henüz onaylanmış olan sızıntılar. Çünkü, 4chan üzerinde yayınlanmış.

Bu arada, bu sızıntıların yaşanmasından sonra harekete geçen Naughty Dog, "Son birkaç günün sizin inanılmaz derecede zorlu olduğunu biliyoruz. Biz de aynısını hissediyoruz. Geliştirme aşamasından çıkış öncesi görüntülerin yayınlanması ve paylaşılması hayal kırıklığına uğrattı. Sürprizi bozacak içeriklerden kaçınmak için elinizden geleni yapın ve diğerleri için de sürprizi bozacak şeyler paylaşmayın." yorumunda bulundu ve devam etti. "The Last of Us Part II yakın bir zamanda elinizde olacak. Ne duyduğunuzun ve gördüğünüzün önemi yok, nihai deneyim buna değecek."

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmekte olan The Last of Us Part II, Türkçe altyazı ve dublaj desteğiyle 19 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacak.