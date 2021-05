The Last of Us Part 2'ye Microsoft'tan Övgü Yağdı

The Last of Us Part 2 Microsoft’tan övgü geldi. Şirketlerin rakiplerinin ürünlerini incelemeleri aslında yeni bir durum değil, ama son dönemde yeniden böyle bir şey görmek elbette hoş bir durum diyebiliriz. Detaylar haberimizde.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanan The Last of Us Part 2, bildiğiniz gibi 2013 yılında satışa sunulmuş olan The Last of Us için hem devam oyunu hem de oluşturulan yeni evren için tamamlayıcı oluyor. Ellie ve Joel ikilisinin hayatta kalabilme macerasının beş yıl sonrasında geçen devam oyunu, intikam ve nefret odaklı bir senaryo ile karşımıza çıkmıştı.

Wyoming eyaletinde kendilerine bir hayat kurmuş olan Ellie ve Joel, her türden tehdide rağmen, hayatta kalan insanlardan oluşan ve gelişmekte olan bu toplumda yaşayarak nihayet huzurlu ve düzenli bir yaşama sahip olmayı başarıyorlar. Ne var ki beklenmedik bir olayın ardından Ellie, adaleti yerine getirmek ve intikam almak için amansız bir maceraya atılıyor. Senaryo boyunca tüm sorumluları teker teker avlarken, Ellie olarak yaptıklarımızın fiziksel ve duygusal açıdan yıkıcı etkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz.

Üç yüzden fazla Yılın Oyunu ödülünü kazanan ilk oyun olarak tarihi bir rekora imza atan The Last of Us Part 2, her ne kadar kendi içinde ikiye bölünmüş olsalar da oyuncular ve eleştirmenlerden büyük övgüler almayı başarmıştı. Son olarak Microsoft da bu listeye dahil oldu.

The Last of Us Part 2'yi Microsoft Öve Öve Bitiremedi!

Yakın bir zaman önce Apple ile Epic Games arasındaki dava sebebiyle ortaya çıkan Executive Portfolio Update (Yönetici Portföy Güncellemesi) adındaki şirket içi Microsoft belgesinde, The Last of Us Part 2 için yapılan ve “konsollar ve PC üzerindeki mevcut her şeyin önemli derecede ilerisinde” şeklinde bahsedildiği bir inceleme yazısı da yer alıyor.

İncelemenin göze çarpan bir kısmında, “The Last of Us Part 2’deki görsel kalite ve detaya dikkat her alanda kesinlikle sınıfının en iyisi ve genel sunum, diğer takımların konsol ve PC’de üretmiş oldukları her şeyin belirgin ölçüde ilerisinde.” denmiş. “Oyunun görsellerinin kalitesine sık sık ağzımız açık kaldı, bu günlerde üzücü bir şekilde nadiren olan bir şey. Oyunun farklı grup müttefikler ile farklı mekanlarda yıllar öncesinde geçen geriye dönüş kısımları ile iki farklı oyuncu karakteri içerdiği düşünüldüğünde, bu daha da etkileyici. Şok edici bir şekilde çok çeşitli ortamlar, hava koşullar ve Wyoming’den California’ya uzanan mekanlarda gün döngüleri sunuyor.”

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, rakip şirketlerin birbirlerinin ürünlerini incelemeleri ilk kez görülen bir durum değil. Ancak birçok farklı mecranın sayısız övgüler yağdırdığı oyuna bir övgünün de Microsoft cephesinden gelmesinin, gerçekten de hoş bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki The Last of Us Part 2’nin başarısı daha önceden Xbox patronu Phil Spencer tarafından da takdir edilmişti.