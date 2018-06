The Last of Us Part 2'nin 10 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Sony'nin E3 2018 konferansı çok hızlı başladı. The Last of Us Part 2'nin 10 dakika uzunluğundaki oynanış videosu yayınlandı.

Sony'nin E3 2018 konferansı başladı. Konferans farkı bir mekanda başladı. Mekan, The Last of Us Part 2'nin fragmanındaki sahne gibi düzenlenmiş. Fragman başlar başlamaz adeta büyülendik.Fragman Ellie'nin ve kız arkadaşının konuşmasıyla başlıyor. Daha sonrasında Ellie'nin hatırladığı bir sahneye geçiş yapıyoruz. Gösterilen görüntülerde Ellie'nin bir grup insanla kapışmasını izliyoruz.

Fragmanı izlerken büyülenmemek elde değil. Gözümüze ilk olarak oyunun muhteşem grafikleri çarpıyor. Oyundaki dokuların her biri özenle işlenmiş. Ellie'nin ve düşmanların durumlara göre verdiği tepkiler müthiş duruyor. Karakterler vuruldukları yerlere göre tepkiler veriyor. Omuzundan vurulan Ellie, omuzun kontrolünü kaybediyor ve orayı tutmaya başlıyor. Fragmanı izlerken live action videosu izler gibiydim. The Last of Us Part 2, tek kelimeyle inanılmaz duruyor.