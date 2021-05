The Last of Us Part 2 PlayStation 5 güncellemesi yayınlandı. Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyunu, yeni nesil konsolun teknik özellikleri ile güçlendirilmiş olarak oynayabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz nesle damgasını vurmuş oyunlardan bir tanesi olan The Last of Us Part 2, birçok kez ertelenmenin ardından 19 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. The Last of Us için devam niteliği taşıyan oyunda, Ellie karakterinin intikam mücadelesine ortak olmuştuk. Her ne kadar ne zaman konusu açılsa tartışmaları da beraberinde getiriyor olsa da, üç yüzden fazla Yılın Oyunu ödülü ile rekor kırarak hem Naughty Dog stüdyosunun sektördeki yerini sağlamlaştırmış hem de PlayStation 4 konsolunun kaliteli oyunlar serisine bir halka daha eklemişti. Hatta yakın bir zaman önce Microsoft tarafından da ciddi övgüler almıştı.

Bildiğiniz gibi PlayStation 5 konsolu geriye uyumlu olarak PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro oyunlarını çalıştırıyor ve gerek birinci parti stüdyolar gerekse de üçüncü parti stüdyolar, PlayStation 4 versiyonu alınan oyunlar için yükseltme seçeneği sunar iken uyumluluk güncellemeleri de yayınlıyorlar. Bu sayede, yeni nesil konsolun teknik imkanlarından yararlanılarak, daha kaliteli bir oyun deneyimi yaşayabiliyoruz. Bugün itibarıyla da The Last of Us Part 2 için de PlayStation 5 güncellemesi yayınlandı.

The Last of Us Part 2 PlayStation 5 Güncellemesi Detayları

299 MB boyutundaki 1.08 versiyonlu güncelleme, şu an itibarıyla indirilebilir durumda. Kurulum sonrasında Görüntü seçeneğine gittiğiniz zaman, 30 FPS ile 60 FPS arasında seçim yapabildiğinizi göreceksiniz. Buna ek olarak, geliştirilmiş çözünürlük, SSD sayesinde daha hızlı yükleme süreleri ve daha fazla yenilik sizi bekliyor olacak.

Naughty Dog İletişimler Yöneticisi Arne Meyer tarafından belirtilene göre, geliştirici ekip PlayStation 5 donanımını ve olanaklarını yakından inceliyormuş. Bugün yayınlanan güncelleme ise çalışmalarının ilk adımı olacakmış. Görünüşe göre ilerleyen zamanlarda Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu için de benzer bir güncelleme görebiliriz. Ayrıca şimdilik resmiyet kazanmamış haliyle Naughty Dog’un The Last of Us Remake üzerinde çalıştığını söyleyelim.

The Last of Us Part 2 güncellemesiyle ilgili fragmanı ve Digital Foundry tarafından yayınlanan test videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.