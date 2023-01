The Last of Us Part 3 Gelecek Mi? Neil Druckmann Açıkladı

Tüm zamanların en başarılı oyun serilerinden biri olarak görülen The Last Of Us serisi, yakın zamanda dizi uyarlamasının çıkmasıyla yeniden popülerliğe ulaştı. Serinin yaratıcısı Neil Druckmann, sıradaki oyun hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce The Last of Us Part 3'ün senaryosunun genel şema itibarıyla belli olduğu açıklanmıştı. Neil Druckmann, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda devam oyunu kararının geliştirici firma Naughty Dog'a bağlı olduğunu belirtti.

The Last of Us Devam Edebilir, Uncharted Serisi Bitti

Şimdiye kadar iki oyunu ve yan oyunları yayınlanan The Last of Us serisi, başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in paylaştığı dizi uyarlamasıyla birlikte yeniden gündeme gelmişti. Hayranlar serinin yeni bir hikayeyle devam etmesini bekliyordu.

Neil Druckmann, serinin yayıncısı Sony ile çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek devam oyunu hakkında herhangi bir baskı altında olmadıklarını söyledi. Ünlü yönetmen sözlerine şu şekilde devam etti:

"The Last of Us ile devam edip etmemek bize bağlı. Sürecimiz, Part 2'yi yaptığımız zamankiyle aynı, yani aşk hakkında evrensel bir mesaj ve ifadeyi içeren ilgi çekici bir hikaye bulabilirsek - tıpkı birinci ve ikinci oyunda olduğu gibi - o zaman bunu anlatacağız. Bir şey bulamazsak, zaten Part 2 ile çok güçlü bir sonumuz var ve bu da son olacak." -Neil Druckmann

Ayrıca geliştirici firmanın bir diğer ünlü serisi olan Uncharted'ın sonu da belli oldu. Neil Druckmann, Uncharted serisi için yeni oyun yapılmayacağını açıkladı.