The Last of Us Part I'in Yeni Güncellemesi Yayınlandı: Bir Dizi Sorun Çözüldü!

Geçtiğimiz gece Naughty Dog ve Iron Galaxy, The Last of Us Part I'in PC sürümü için yeni bir güncelleme (8.6 GB boyutunda) yayınladı. Yeni güncelleme olan sürüm 1.0.3, birçok görsel, ses ve kullanıcı arayüzü düzeltmeleriyle birlikte geliyor.

Artık oyunda iki yeni ses uyumluluğu seçeneği bulunuyor. Ses çıkışı olarak adlandırılan ilki, kullanıcıların varsa Windows'un uzamsal ses sürücüsü aracılığıyla hangi seslerin çalınacağını seçmelerine olanak tanıyor. Bu ayar, The Last of Us Part I'de boğuk veya aşırı sessiz diyaloglar duyanlar için ses netliğini artırmayı amaçlıyor. Geliştiriciler bu gibi durumlarda uzamsal modun seçilmesini öneriyor.

İkinci yeni ses ayarının adı Latency. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi ses talebi ile ses çalma arasındaki kısa gecikmenin ayarlanmasını sağlıyor. Bu ayardaki herhangi bir değişiklik etkinleştirilmeden önce The Last of Us Part I'i yeniden başlatmanız gerekecek.

Görsel Hataların Birçoğu Giderildi

Çok sayıda görsel düzeltme de var. NVIDIA kullanıcıları artık DLSS keskinlik kaydırıcısının oyunun keskinliğini gerçekten etkilemesini bekleyebilirken, AMD kullanıcıları FSR 2 etkinleştirildiğinde bazen bir oyuncu karakterinin el fenerinde meydana gelen sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaklar.

The Last of Us Part I'in PC sürümü, Mart ayının sonlarında bir dizi teknik sorunla piyasaya sürüldü ancak Naughty Dog ve Iron Galaxy bunların çoğunu düzeltmek için oldukça hızlı davrandı.