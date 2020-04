The Last of Us Part II, Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi

Çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz The Last of Us Part II, Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog tarafından yapılan duyuru ile bir kez daha ertelendi. Oyunun COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle ertelendiği söyleniyor. 29 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen oyunun yeni çıkış tarihi şimdilik belirsiz.

Yapılan duyuru sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Naughty Dog, "İyi olan haber, The Last of Us Part II'nin geliştirilme sürecini neredeyse tamamladık. Son teknik hataları gidermeyi yarıladık." yorumunda bulundu.

Paylaşımın devamında ise lojistik sorunlar nedeniyle The Last of Us Part II oyununu içlerine sinen bir şekilde satışa sunamayacağını fark etmiş geliştirici stüdyo. Herkesin oyunu aynı zamanlarda oynamaya başlamasını istiyorlarmış ama lojistik kaynaklı sorunların buna engel olmasından dolayı, sorunlar çözülene kadar erteleme kararı almışlar. Yeni çıkış tarihini duyurmanın fazla bir zaman almayacağını umut ediyor, Naughty Dog.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Ertelenme duyurusunun ardından The Last of Us Part II için yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı. PlayStation sayfası üzerinden yayınlanan ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Yepyeni The Last of Us Part II Görüntüleri

The Last of Us Part II konusu

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of Us Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılıyor.

Senaryonun ilerleyişi boyunca dağlardan Seattle şehrinin doğa tarafından yutulmuş harabelerine kadar uzanacak, hayatta kalmaya çalışan insanlar ve enfeksiyon kapmış düşmanlar ile savaşacaksınız. The Last of Us Part II oyunundaki yakın mesafeli çatışmalar ve gizlilik, kullanılan yeni mekanikler ile çok daha akıcı bir şekilde gerçekleşecek.

Ayrıca The Last of Us oyunundakine göre çok gelişmiş bir sistem ile silahlarınızı, Ellie'nin yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilecek ve silahlarınızı oynayış stilinize göre özelleştirebileceksiniz.