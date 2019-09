The Last of Us: Part II Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan duyuru neticesinde iple çektiğimiz State of Play yayını sonunda gerçekleşti. Bu yayını iple çekmemizin, sabırsızlıkla beklememizin en büyük nedeni ise elbette The Last of Us: Part II idi. Neil Druckmann, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla oyunun yayında karşımıza çıkacağını duyurmuştu.

State of Play yayının kapanışında The Last of Us: Part II için yeni bir fragman yayınlandı. Oyunun 21 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulacağının duyurulduğu fragmanın seyir zevki oldukça yüksek desek yalan olmaz.

Genel olarak ilk oyuna göre fazlasıyla aksiyon dolu olacağının bir kez daha belli olduğu oyunun State of Play fragmanında senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz birçok mekanı görmek mümkün oluyor. Buna ek olarak ilk oyunda gördüğümüz bazı karakterlerin halen hayatta olduğunu da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Tommy. Kendisi hem oyunun başlangıcında hem de Sonbahar mevsiminde karşımıza çıkmıştı. Joel da zaten fragmanın sonunda sahneye çıkıyor. Sizce de fazla karizmatik değil mi? Aradan geçen beş sene kendisine fazlasıyla yaramış.

Fragmanda ayrıca ilk kez E3 2018 fuarındaki oynanış gösteriminde gördüğümüz Dina'yı da görebiliyoruz. Büyük ihtimalle daha önceden duyurulduğu üzere Ellie hanım kızımızın yeni yoldaşı olacak. Çünkü fragmanın genelindeki birçok yerde ikiliyi bir arada görüyoruz. Hikaye ile ilgili halen bilmediğimiz çok şey olduğu için bir çıkarımda bulunmak oldukça güç ama çıkış tarihi netleştiğine göre artık oyun ile ilgili daha sık detayın geleceğini tahmin ediyoruz.

Son olarak, Twitter hesabı üzerinden resmi açıklamayı yapan PlayStation Türkiye Halkla İlişkiler'den Yusuf Canpolat, The Last of Us: Part II oyununun Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle satışa sunulacağını doğruladı.