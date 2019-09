The Last of Us: Part II Çok Yakında Satışa Çıkabilir

Sabırsızlıkla beklediğimiz The Last of Us: Part II'nin çıkış tarihine dair yeni bir söylenti çıktı ortaya. İsviçre menşeli bir perakendeci, oyunun 28 Şubat 2020 tarihinde çıkacağına işaret ediyor.

The Last of Us: Part II oyununun çıkış tarihine dair birçok iddia ve söylenti ile karşılaşmıştık. Bir süre öncesine kadar sızıntılar Ekim ayını işaret ediyordu. Ancak Death Stranding oyununun çıkış tarihinin 8 Kasım 2019 olarak duyurulması sonrasında, gerek Between the Sheets programının bir bölümüne katılan Ashley Johnson'ın söylemi ve gerekse de Çin menşeli A9VG sitesinde Agentkicker isimli bir kullanıcının Niko Partners şirketinden Kıdemli Analist Daniel Ahmad tarafından doğrulanan paylaşımı neticesinde, The Last of Us: Part II oyununun 2020 yılının Şubat ayında çıkma ihtimali gündeme gelmişti.

Peki oyun gerçekten Şubat ayında mı çıkacak? Bunu öğrenmek için oldukça az bir zaman kaldı. Salı günü gerçekleştirilcek olan yeni State of Play yayını muhtemelen en çok merak edilen sorunun cevabını bulacağı yayın olacak ama bunun öncesinde araya İsviçre menşeli perakendeci Softridge girdi.

ResetEra sitesi tarafından fark edilen detaya göre, perakendeci The Last of Us: Part II için açtığı ürün sayfasında çıkış tarihi olarak 28 Şubat 2020 tarihini vermiş. Aynı sayfada standart sürüme ek olarak özel ve koleksiyoncu sürümlerinin de olacağı belirtiliyor. Bakalım Sony ve Naughty Dog da planlarını bu yönde mi yaptılar? Gelişmeleri takipte olacağız.