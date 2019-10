The Last of Us Part II'de Ellie Son Derece Karmaşık Bir Karakter Olacak

Naughty Dog stüdyosunun oyun dünyasında derin izler bırakan yapımı The Last of Us, evreni için tamamlayıcı olacak The Last of Us Part II ile geri dönecek. Eğer bir aksilik olmaz ise PlayStation 4 için 21 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulmasını bekliyoruz. Bu defa Ellie rolünde olacağımız oyunun gelmiş geçmiş en karmaşık karakteri barındırması hedefleniyor.

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan The Last of Us Part II oyunu nefret temasına sahip olacak. Artık on dokuz yaşında olacak olan Ellie, gizemli bir tarikattan intikam alma çabasına girişecek. Oldukça zorlu ve gerilimli olacağı her halinden belli olan hikayede bir yandan da ana karakterimizi çözmeye çalışacakmışız gibi görünüyor.

PlayStation Official Magazine son sayısında Halley Gross ile bir röportaj yapılmış. Gross, bildiğiniz gibi Baş Hikaye Anlatımcısı ve Yardımcı Yazar pozisyonlarında bulunuyor. Kendisi Westworld dizisinin ilk sezonunun da yazarıydı.

Halley Gross, yapılan röportaj sırasında hayatı boyunca çalıştığı en uzun işin The Last of Us Part II olduğunu söylüyor. Bu süreç boyunca da Ellie'yi son derece karmaşık bir karakter haline getirmek için tasarımcılar, animatörler, ses ve karakter artistleri ile çalıştığını da sözlerine ekleyen Gross, "Ellie, dünyaya bakışına etki edecek derin bir travmayı yaşıyor. Bir şekilde derinliklerine indiğimizde nüansına etki edecek. Bununla birlikte, Ellie sevgiyle hareket etti. Adalet yola çıktığı bir sevgi. Joel için, Dina için hissettiği bir sevgi - onu güçlendiren bu anlar." yorumunda bulundu ve devam etti. "Gerçekte yapmaya çalıştığımız bu gibi düşman bir çevrede büyürken kim olabileceğini görmesi için Ellie'yi uğraştırmak. Ve karakterlerinize işkence etmek, onları zor durumlara sokmak ve değerlerini ve dürtülerini test etmek ne yazık ki bu senaryonun bir parçası. Yani Ellie'yi severken ve büyüyüşünü görmek için gerçekten heyecanlıyken kesinlikle üzerine titremeyeceğiz."