The Last of Us Part II'deki Shambler Hakkında Yeni Detaylar Paylaşıldı

The Last of Us Part II, PlayStation 4 platformunun en büyük kozu olmasının yanı sıra 2020 Yılın Oyunu Ödülü için de güçlü bir aday olacak. 21 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak olan The Last of Us Part II için geliştirilme süreci devam ediyor. Yönetmen Neil Druckmann, yeni oyunda karşımıza çıkacak Shambler ile ilgili yeni detaylar paylaştı.

Shambler, Türkçe mealiyle ilk olarak geçtiğimiz ayın sonlarına doğru yapılan The Last of Us Part II basın etkinliği sırasında ortaya çıkmıştı. İlk oyundaki yaratıklar gibi Shambler için de karakteristiğine bağlı olarak böyle isim verilmiş. Neil Druckmann tarafından verilen yeni detaylara bakılırsa, bu yaratığın görüş alanının dışında olduğunuz sürece kafanız rahat olacak ama olası bir dikkatini çekerseniz ve sizi görürse, asit bulutu yaymaya başlıyor. Bu asit bulutu etrafındaki materyalleri yakıyor ve maruz kaldığmızda cildimizi yakacağı için hatırı sayılır ölçüde zarar vermesi kaçınılmaz olacak.

Yönetmen Neil Druckmann, aynı Tıkırdayanlar ve Koşucular gibi Shambler ile de tek başınayken mücadele edebileceğimizi söylüyor ama yanına Tıkırdayan ve Koşucu türü diğer düşmanlar geldiğinde başımız ciddi anlamda belaya girmiş olacak. Çünkü, Shambler yaydığı asit bulutu ile görüş alanımızı sıfıra indirirken duruma göre bir Koşucu veya Tıkırdayan bu asit bulutunun içinden geçerek üzerimize saldırabilecek.

Bildiğiniz gibi Shambler The Last of Us oyununda yoktu ama enfeksiyonun aşamalarının gösterildiği bir belgesel bulunuyordu. Druckmann bu belgesele işaret ederek bu yeni türün zaman içerisinde yaşanan çevresel nedenler ve dönüşümler ile ortaya çıkmış olduğuna işaret etti.

Naughty Dog tarafından PlayStation 4 için geliştirilen The Last of Us Part II, 21 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.