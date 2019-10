The Last of Us Part II'deki Yardımcı Karakterler Daha Etkili Olacaklarmış

PlayStation 4 platformunun büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyunu The Last of Us Part II için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Oyunun Yardımcı Yönetmeni Anthony Newman, devam oyununda bize eşlik edecek olan karakterlerin etkili olacaklarını belirtti.

The Last of Us oyununda esas yardımcımız Ellie olsa da Tess, Bill, Henry ve Sam gibi birçok yardımcı karakter ile tanışmıştık. Left Behind senaryosundaki Riley'yi de unutmamak lazım tabii ki (gerçi ana oyunda karşımıza çıkmamıştı ama olsun, kendisini üzmeyelim). Bu karakterler her ne kadar başımız derde girdiğinde zaman zaman bize yardımcı olmuş olsalar da genele baktığınızda performanslarının bir hayli düşük olduğunu söylemek lazım. Ancak Naughty Dog The Last of Us Part II oyununun geliştirilme sürecinde bu durumun bir hayli üstüne düşmüş.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen State of Play canlı yayını sırasında devam oyunu ile ilgili yeni bir fragman izlemiştik. Genel olarak aksiyonun dibine vurulan sahnelerin gösterildiği fragmanda Ellie olarak bizi oldukça sıkıntılı anlar bekleyecek ki bunların birçoğunda kurtlar gibi oldukça çevik düşmanlara karşı mücadele vermek zorunda kalacağız. Ancak ilk oyundaki gibi her daim yalnız olmayacağız. Daha önceden de verilen bilgi doğrultusunda maceramız boyunca Dina gibi bize eşlik edecek karakterler olacak. Hal böyle olunca da çetrefilli zamanlarda bu karakterlerin bize ne derece yardımlarının dokunacakları da merak konusu.

GameSpot tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Yardımcı Yönetmen Anthony Newman, oyunun yalnız başımıza takılmakla yanımızda bir yardımcının olmasının karışımı olduğunu söyledi. Ancak bu defa yardımcı roldeki karakterler daha etkili olacaklarmış. Öyle ki, yeri geldiğinde düşmanları sessizce öldürebileceklermiş. Ayrıca kendilerine özgü incelikli yakın dövüş sistemleri olacakmış ve ilk oyunda olduğu gibi bizi kurtarmaya geleceklermiş ama bu defa daha esnek ve daha incelikli bir durum söz konusuymuş. Umarız başımız ciddi anlamda derde girdiğinde de ölmeden yardımımıza koşarlar. Bunu tabii ki oyun elimize geçtiğinde görebileceğiz.