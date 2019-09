The Last of Us Part II'den Ayrı Bir Çok-Oyunculu Mod Planlanıyor

Bu hafta içinde The Last of Us Part II ile ilgili bir basın etkinliği gerçekleştirilmişti. Oyun dünyasının önemli mecralarının katılımda bulunduğu etkinlik sırasında oynanış dahil olmak üzere yeni yeni detaylar da paylaşılmıştı. Ne var ki, bunlardan bir tanesi oyuncuları pek de hoşnut etmiş değildi. The Last of Us Part II oyununda çok-oyunculu mod desteğinin bulunmayacak olması.

The Telegraph'a yaptığı açıklama ile Neil Druckmann devam oyununun bu zamana kadar olan en iddialı oyunları olacağını ve ellerindeki bütün kaynaklarını buna harcamaya karar verdiklerini dile getirmişti. Bu nedenle de çok-oyunculu bir modun olmayacağını da sözlerine eklemişti. Görünen o ki, geliştirici stüdyo çatısı altında oyuncuları memnun edebilecek bir çalışma yürütülüyormuş.

Basın etkinliği sonrasında Twitch kanalı üzerinden bir bildiri yayınlayan Naugty Dog, "The Last of Us Part II'deki çok-oyunculuyu ele almak istedik. Belirttiğimiz gibi, tek oyunculu senaryo Naughty Dog'un üstlendiği en iddialı proje olacak. Aynı şekilde, The Last of Us Part I'den Topluluklar modumuzun evrimi üzerindeki geliştirme başladığında, ekibin vizyonunun gelişimi güçlü tek oyunculu senaryomuz ile bağlı ek bir modun ötesine geçti. Her iki vizyonu da desteklemek için, The Last of Us Part II'nin çevrimiçi mod içermemesi yönünde zor bir karar verdik.

Ancak, en nihayetinde ekibimizin çevrimiçi tutkusunun meyvelerini deneyimleyeceksiniz ama The Last of Us Part II'nin bir parçası olarak değil. Ne zaman ve nerede olacağı halen karar aşamasında. Ama içiniz rahat olsun, bizler de topluluğumuzun geri kalanı kadar Topluluklar'ın hayranıyız ve hazır olduğunda daha fazlasını paylaşmak için heyecanlıyız." yorumunda bulundu.

Bakalım geliştirici stüdyo oyuncuların büyük beğenisini toplayan Topluluklar modu için ne tür yenilikler düşünüyor? Her ne olursa olsun, karşımıza beklediğimize değecek bir modun geleceğinden büyük ölçüde eminiz. Gelişmeleri takipte olacağız.

PlayStation 4 için geliştirilmekte olan The Last of Us Part II, 21 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.