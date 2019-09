The Last of Us: Part II'den Yeni Oynanış Videoları ve Yeni Detaylar

Sony ve Naughty Dog The Last of Us: Part II ile ilgili olarak uzun süredir sessiz olmanın acısını fazla fazla çıkartıyorlar. Şu son birkaç gündür neredeyse oyun ile ilgili haber vermeden günü kapatmıyoruz, sevgili takipçiler. Bugün de onlardan bir tanesi olacak. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda, bu hafta için The Last of Us: Part II için Los Angeles şehrinde bir basın etkinliğinin yapılacağı haberini sizlerle paylaşmıştık.

Bahsi geçen etkinlik en nihayetinde gerçekleşti. Oyun dünyasından birçok ünlü mecranın katıldığı basın etkinliğinden birçok oynanış videosu ve yeni detaylar ortaya çıktı. GameSpot, IGN, PlayStation Access, Inside PlayStation, USgamer, GamesRadar+ ve Easy Allies tarafından yayınlanan oynanış videolarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Ancak videolara geçmeden önce, The Last of Us: Part II Salgın Günü için özel ücretsiz bir dinamik PlayStation 4 temasının yayınlandığını söylemeden geçmeyelim. Dilerseniz PlayStation Store üzerinden indirebilirsiniz.

Oyun ile ilgili yeni detaylara gelecek olursak, ilk büyük değişiklik, devam oyununda çok-oyunculu bir modun bulunmayacağı diyebiliriz. İlk The Last of Us oyununun ana senaryosunun yanı sıra çoklu-oyuncu modu da bulunuyordu ama aşina olunanın dışında bir yapısı vardı. Öyle ki on iki haftaya yayılmış olan periyotta hem kooperatif hem de rekabete dayalı bir oynanış yapısında hayatta kalmaya çalışıyordunuz. Eğer bu on iki hafta boyunca hayatta kalırsanız, görevinizde de başarılı oluyordunuz. Ölmeniz durumunda ise her şeye baştan başlamanız gerekiyordu. Oldukça sevilen bu sistemin geliştirilmiş olarak The Last of Us: Part II ile geri dönmesini ümit ediyorduk ama The Telegraph tarafından yapılan bir röportajda konuşan Oyun Yönetmeni Neil Druckmann, devam oyununun çoklu-oyuncu moduya gelmeyeceğini belirtti. "Tek BluRay'e sığmayan oldukça iddialı bir oyun, iki disk olacak. Çok iddialı olduğu için esasında tek oyunculu yapmaya karar verdik." yorumunda bulundu Druckmann ve devam etti. "The Last of Us: Part II'de çok-oyunculu yok. Yapabileceğimiz en büyük oyunu yapabilmek için bütün kaynaklarımızı kullanmak istedik."

Oyunda devriye sistemi olacak. Bu sisteme bağlı olarak Ellie yakın arkadaşı Dina ile olası enfeksiyonlular, yağmacılar ve afetzedelerin olup olmadığını öğrenmek için Jackson kasabasının etrafını dolaşacaklar.

Ellie artık çok daha yukarı zıplayarak daha iyi gözlem yapabileceği noktalara ulaşabilecek, dar boşluklardan geçebilecekmiş. Özellikle dar boşluklardan geçişini E3 2018 fuarında yapılan gösterimde görmüştük. Ayrıca yakın mesafeli çatışmalarda yaralanmamak için sağa veya sola kaçabilmek mümkün olacakmış. Aynı şekilde afetzedelerin veya Koşucu'ların savurduğu baltalardan da kaçabilecekmişiz ama bunun için ekranda çıkacak olan bir tuşa basmamız gerekecekmiş. Oynanış sırasında daire tuşuna basılı tutarak yerde sürünerek hem düşmanlardan gizlenip hem de gereksiz çatışmalardan uzak durabilecekmişiz. Bu şekilde gizlilik odaklı saldırılar yapmak da mümkün olacakmış.

Yeni fragmanda gördüğümüz üzere eğitimli koruma köpekleri de oyunda karşımıza çıkacak ve kokumuzu aldıkları anda saldıracaklarmış. Dinleme modu sayesinde arkamızda bıraktığımız izi de görebileceğiz.

The Last of Us: Part II oyununda Shamblers adıyla yeni bir düşman türü olacakmış. Son derece seri olan bu yeni tür, gaz halinde asit püskürtüyormuş ve gereğinden fazla yaklaştığımızda normaline göre daha fazla zarar veriyormuş. Öldürdüğünüzde ise hemen dibine gidip bir şey bırakmış mı diye bakmayın. Çünkü, şiddetli br şekilde infilak ediyormuş.

Devam oyununda, oynayış tarzımıza bağlı olarak Ellie hanım kızımızı birden fazla yetenek kategorisinden seçim yaparak geliştirebileceğiz. Survival (Hayatta Kalma) sağlığı geliştirme, dinleme mesafesini genişletme ve bir eşyayı daha uzağa fırlatma gibi yararlar sağlayacakmış. Bunların yanı sıra yakın dövüş silahlarını geliştirme, sersemleten bombalara duman ekleme ve üretim hızını artırmak mümkün olacakmış. Stealth (Gizlilik), eğilerek gitme hızını artırma, gizlilikle öldürmeyi hızlandırma ve tabanca susturucularını açmak gibi yararlar sağlayacak.

Son olarak, teneke kutu üreterek yarı-otomatik tabancamızın susturucularını geliştirebileceğiz. Ayrıca oyunda silahlarımızı geliştirmek için yeni bir tezgah olacakmış.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen The Last of Us: Part II, 21 Şubat 2019 tarihinde satışa sunulacak.