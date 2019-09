The Last of Us: Part II Dört Özel Sürümle Satışa Sunulacak

The Last of Us: Part II, E3 2018 fuarındaki oynanış gösteriminden sonra ilk kez yeni bir fragmanı ile State of Play yayınında karşımıza çıktı. Ara sahneler ile oynanış kısımlarının harmanlanmasıyla oluşturulmuş olan fragmanda, hem oyunun çıkış tarini öğrenmiş, hem hikayeye dair yeni detayları hem de Tommy ve Joel ikilisini bir kez daha görmüştük. 21 Şubat 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyun ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Sony ve Naughty Dog tarafından yapılan yeni açıklama ile The Last of Us: Part II'nin dört farklı sürüm ile satışa sunulacağı duyuruldu. Bunlar Özel Sürüm, Ellie Sürümü, Koleksiyoncu Sürümü ve Dijital Deluxe Sürüm olarak sıralanıyorlar.

Bu sürümlerin detaylarına bakacak olursak, oyunun Özel Sürümü gösteriyor ki Red Dead Redemption 2 sonrasında çift disk olarak çıkacak bir diğer oyun The Last of Us: Part II olacak. Metal kutulu olarak gelecek oyunun yanında Dark Horse tarafından hazırlanmış kırk sekiz sayfalık küçük sanat kitabı, dinamik PlayStation 4 teması ve PSN hesabınız için altı küçük resim bulunacak. Eğer bu sürümü ön-sipariş ile alırsanız, cephane kapasitesi içi geliştirme ve üretim alıştırması rehberi hediye olarak gelecek.

Koleksiyoncu Sürümü, Özel Sürüm içeriklerinin tamamına ek olarak Ellie aksiyon figürü, Ellie'nin bileziği, altı süs iğnesi, dört çıkartma, dijital müzik albümü ve oyunun yapım aşamasını gösteren bir belgesel ile gelecek.

Ellie Sürümü, Koleksiyoncu Sürümü içeriklerine ek olarak Ellie aksiyon figürünün aynısı ama oyundakiyle bire bir aynı sırt çantasıyla, logo yaması, bir baskı resim, bir teşekkür mektubu, beş çıkartma, altı emaye süs iğnesi ve albümdeki müziklerle oluşturulmuş özel bir plak ile gelecek.

Son olarak, The Last of Us: Part II oyununun Dijital Deluxe Sürümü dinamik PlayStation 4 teması, PSN hesabınız için altı küçük resim, dijital müzik albümü, Dark Horse tarafından üretilmiş dijital mini sanat kitabı ile gelecek. Ön-sipariş ile almanız durumunda da cephane kapasitesi yükseltmesi ve üretim alıştırması rehberi hediyeniz olacak.