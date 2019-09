The Last of Us: Part II, En Uzun Naughty Dog Oyunu Olacak

State of Play yayını sonrasında The Last of Us: Part II ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Neil Druckmann tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, devam oyunu Naughty Dog stüdyonun en uzun oyunu olacak.

1984 yılında bağımsız bir geliştirici olarak kurulmuş olan Naughty Dog, 2001 yılında Sony bünyesine katılmıştı. Japon teknoloji devi tarafından satın alınana kadar Crash Bandicoot serisiyle adından söz ettirmiş olan geliştirici stüdyo, bir önceki nesilde artık bir klasik haline gelen The Last of Us ve Uncharted serisini oyun dünyasına kazandırmıştı. Genel olarak bakıldığında, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve The Last of Us senaryo bakımından uzun bir oynanış süresi sunuyor. Ancak The Last of Us: Part II bir rekora imza atacak.

US PlayStation Blog üzerinden açıklama yapan Oyun Yönetmeni Neil Druckmann, yeni oyunun stüdyo tarihindeki en uzun oyun olacağını söylüyor: "Bu oyun üzerinde çalışmaya beş yıldan fazla bir süre önce başladık. İlk oyunun yarattığı muazzam baskıyı tarif etmek zor. Bu dünyayı ve karakterlerini - özellikle de Ellie ve Joel - ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. İnanın bana bizler de hayranlarıyız. Onları seviyoruz. Bu yüzden özünde bir soruyla ilgili olan incelikli bir hikaye anlatarak hakkını vereceğini hissettiğimiz bir oyunu ortaya koymak için yıllarımızı harcadık: "Sevdiklerini inciten insanlara karşı gerçek adalet için ne kadar ileri gidersin?" The Last of Us dünyasına uygun olan karmaşık temalı son derece duygusal bir hikaye. Oldukça erkenden fark ettiğimiz şey Naughty Dog'un en iddialı ve otuz beş yıllık tarihimizdeki en uzun oyunu ortaya koymakta olduğumuzdu. Bu türden bir hikayeyi anlatmak için oyunun devasa olması gerekiyordu."

PlayStation 4 için geliştirilen The Last of Us: Part II, 21 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.