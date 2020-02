The Last of Us Part II, Geliştirilme Sürecinin Son Aşamasında

Bu yılın büyük bir merakla beklenen PlayStation 4 oyunlarından olan The Last of Us Part II için oldukça az bir zaman kaldı. Bu ay çıkması beklenen ama sonradan 29 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiş olan oyunun son aşamasına girdiği müjdelendi.

The Last of Us Part II, The Last of Us oyununun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek. Bu defa Ellie karakterini yöneteceğimiz oyunda, gizemli bir tarikat ile intikama dayalı bir çatışmaya gireceğiz.

Hakkında uzun zamandır yeni bir detay alamadığımız The Last of Us Part II, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen basın etkinliği sonrasında sık sık yeni haberleri ve detayları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Naughty Dog sayfası üzerinden bir açıklama yapan İletişimler Yöneticisi Arne Meyer, halen geliştirilme aşamasında olan oyun için son aşamaya geçildiğini müjdeledi: "The Last of Us Part II'nin 29 Mayıs'taki çıkışına 105 gün kaldı. Siz bunu okurken üretimin son aşamasına geçmiş ve son rötuşları yapıyor olduğumuzu söylemekten heyecan duyuyoruz. Geliştirilme aşamasının tamamlanması, bizi çıkışa büyük bir adım daha yaklaştıracak."

Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse, The Last of Us Part II bu ay düzenlenecek olan PAX East 2020 festivalinde bir saatlik Patrol demosu ile katılımcıların beğenisine sunulacak.

The Last of Us Part II ile ilgili olarak yakın zamanda yeni bir sızıntı yaşandı. Monakatyusa isimli Twitter kullanıcısı, oyunun silah geliştirme sistemine dair kısa bir video paylaştı. Hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.