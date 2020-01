The Last of Us Part II için DX12 ve Vulkan Deneyimi Olan Geliştirici Aranıyor

Geçtiğimiz günlerde Horizon: Zero Dawn ve Dreams oyunlarının bu yıl içerisinde PC platformuna da gelebileceğine dair güçlü iddialar ortaya atılmıştı. Henüz Sony cephesinden bir yanıt görebilmiş değiliz ama bu iddiaların sonrasında enteresan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Naughty Dog, The Last of Us Part II için Grafik Programcısı arayışına girdi.

Grafik Programcısı tek başına elbette işin ilginç yanı değil. "Ne var yani bunda?" diyebilirsiniz. Şeytan ise ayrıntıda gizli olabilir. Geliştirici stüdyonun ilan verdiği sayfaya baktığımız zaman, uygun kişi veya kişilerin DirectX 12, Vulkan veya diğer modern grafikler veya API hesaplama ile ilgili deneyimi, AMD GCN ve NVIDIA CUDA mimarilerini anlıyor olması lazım. Dahası var ki Naughty Dog uygun kişi veya kişilerde konsol veya PC programlama deneyimi de arıyor.

Açıkçası bunların neye veya nelere işaret olduğu üzerine bir yorumda bulunmak zor ama önümüzdeki ay içerisinde düzenlenmesi beklenen PlayStation etkinliği sırasında ilginç bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

Jason Schreier ve Tim Phillips tarafından yapılan açıklamada, Horizon: Zero Dawn oyununun PC platformuna gelişinin sadece bir başlangıç olacağı ve devamının geleceği söylenmişti. Ne dersiniz? Bu listede The Last of Us Part II de yer alıyor olabilir mi? Bu sadece bir tahmin elbette. Altından bambaşka bir şey de çıkabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.