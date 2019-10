The Last of Us Part II için Üç Ay Daha Bekleyeceğiz

The Last of Us Part II ile ilgili son haberimizde, herhangi bir aksilik olmaması durumunda oyunun 21 Şubat 2020 tarihinde çıkacağını söylemiştik. Söylemez olaydık. The Last of Us Part II oyununun çıkışı için 29 Mayıs 2019 tarihini beklemek zorunda kalacağız.

Ertelenme durumu, resmi duyurudan önce ve adları gizli tutulan kaynakların Kotaku sitesine bilgi aktarımı ile ortaya çıkmıştı. Naughty Dog stüdyosundaki gidişatı yakından bilen bu kaynaklar, devam oyununun İlkbahar mevsimine kaydırılacağını söylemişlerdi.

Yaratıcı Yönetmen Neil Druckmann tarafından US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, erteleme nedeninin hiç de yabancısı değiliz. "Oyunun bölümlerini tamamladığımız son birkaç hafta sırasında, tüm oyunu Naughty Dog kalitesi diyebileceğimiz seviyeye çekmek için yeteri kadar zamanımızın olmadığının farkına vardık." yorumunda bulundu Druckmann ve devam etti. "Bu noktada iki seçeneğimiz vardı. Ya oyunun bölümlerinden taviz vereceğiz veya daha fazla zaman yaratacağız. Biz ikincisini tercih ettik ve bu yeni çıkış tarihi ekibin üzerindeki baskıyı azaltırken, her şeyi memnun olacağımız seviyeye getirecek."

Doğrusunu söylemek gerekirse, The Last of Us Part II oyununun çıkışına olan zaman giderek azalıyor diye sevinirken üstüne üç ayın daha eklenmesi moral bozucu olmadı değil. Ancak neticede karşımıza eşsiz deneyim yaşatacak bir oyun gelecekse de beklemekten başka bir çaremiz yok. Öyle değil mi?

PlayStation 4 için geliştirilmekte olan The Last of Us Part II, Türkçe dil desteği ile 29 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.