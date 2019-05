The Last of Us: Part II'nin Çıkış Tarihi Bu Hafta Duyurulabilir

Eminiz ki birçoğunuz "Yahu şu The Last of Us: Part II'nin çıkış tarihi bir açıklansa da rahatlasak!" diyordur. Haklısınız. Bu en az sizler kadar bizlerin de merak ettiği bir şey ve yakın zamanda açıklığa kavuşacakmış gibi görünüyor. Eğer söylentiler doğruysa da bu hafta The Last of Us: Part II'nin çıkış tarihi ortaya çıkacak.

Bu zamana kadar oyunun çıkış tarihi ile ilgili birçok söylenti ortaya atıldı. Ne var ki, ne Sony ne de Naughty Dog tek kelime bile etmediler. Bu söylentilere şimdi de Gamereactor ve Legion de Jugadores dahil oldu. Sony cephesine yakın bir kaynak üzerinden aktardıklarını söyledikleri bilgiye bakılırsa, bu hafta içerisinde yeni bir The Last of Us: Part II fragmanı yayınlanacakmış. Bu yeni fragman ile oyunun merak edilen çıkış tarihi de açıklığa kavuşacakmış.

Bu bilginin ne kadar doğru olduğu elbette tartışmaya açık ama Gamereactor tarafından söylenene bakılırsa, bahsi geçen kaynak da The Last of Us: Part II oyununun bu yılın Sonbahar mevsiminde satışa sunulacağını söylüyor. Bildiğiniz gibi bu zamana kadar oyunun çıkış tarihi ile ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı bu yılın dördüncü çeyreğine işaret ediyordu. Bu nedenle de Sony cephesine yakın olan kaynağın tarih konusunda aktardığı bu bilgi, sızıntıyı dikkat çekici hale getiriyor. Yani birden fazla iddia aynı dönemde buluşuyorsa, o zaman bu işte bir şey var demektir.

Şimdilik Sony cephesinden herhargi bir ses çıkmış değil ama eğer bu hafta için bir State of Play programının yapılacağına dair duyuru gelirse, o zaman büyük ihtimalle The Last of Us: Part II için de bahsi geçen yeni fragmanın yayınlanması muhtemelel olacaktır. Takipteyiz, siz de bizi takipte kalın.