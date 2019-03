The Last of Us: Part II'nin Çıkış Tarihi için Yeni Bir İddia Daha

2016 yılının PlayStation Experience etkinliğinde sürpriz bir şekilde duyurulmuş olan The Last of Us: Part II oyununun çıkışını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik ne zaman çıkacağı bilinmiyor olsa da yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Yakın bir zaman önce bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Peru menşeli LawGamers, devam oyununun bu yılın son çeyreğinde çıkacağını söylüyor.

Bildiğiniz gibi Sony, E3 2019 fuarına katılmayacak. Ancak bu, Japon teknoloji devinin beklenen duyuruları yapmasına engel olmayacak. Beklentilerimizden bir tanesi de The Last of Us: Part II oyununun çıkış tarihi ve bu yıl içerisinde, bir ihtimal, merak ettiğimiz bilgiye kavuşabiliriz.

PlayStation Experience 2016 etkinliğindeki duyurusundan bu yana, devam oyunu ile ilgili birçok çıkış tarihi iddiası ortaya atılmıştı. Her birinin farklı bir zamanı işaret ettiği bu iddiaların ardından, The Last of Us: Part II oyununun müziklerini besteleyen Gustavo Santaolalla da oldukça yakın bir zamanda piyasada olacağını söylemişti. Şimdilik ne Sony, ne de Naughty Dog acele etmiyor ama diğer yandan da yeni iddialar gelmeye devam ediyor. LawGamers da bunlara bir yenisini ekledi.

Peruvian gaming retailer LAWGAMERS, have issued promotional material for the Last of Us Part 2, suggesting an October 2019 release date. #PS4 #NaughtyDog #LastofUs pic.twitter.com/NMjOLT3LAD — Game Signal (@game_signal_) 3 Mart 2019

Peru menşeli perakendeci LawGamers, internet sayfası üzerinden The Last of Us: Part II ile ilgili bir poster yayınladı. Temsili kutu tasarımına ve fiyat etiketine yer verilen bu posterin alt kısmında da 'Lanzamiento: Octubre 2019', yani 'Piyasaya Sürülecek: Ekim 2019' yazısı dikkat çekiyor. Herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı için bu tarihi tabii ki bir söylenti olarak sayıyoruz ama Gustavo Santaolalla tarafından oyununun çıkış tarihinin oldukça yakın olduğunun söylemesi, kafamızda bir "Acaba?" sorusunun oluşmasına da neden olmuyor değil.