The Last of Us: Part II'nin Geliştirilmesi Neredeyse Tamamlandı

Görünüşe göre The Last of Us: Part II neredeyse tamamlandı. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Anthony Newman, geliştirilme sürecindeki son safhaya geçileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay içerisinde Neil Druckmann, Twitter hesabı üzerinden yaptığı iki farklı paylaşım ile The Last of Us: Part II oyununun ara sinematik çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Bizleri bir hayli heyecanlandıran bu duyuru, haliyle kafamızda çıkış tarihini yakın bir zamanda öğrenebileceğimiz düşüncesini doğurmuştu. Ancak beklentimizi karşılayacak bir gelişme ne yazık ki yaşanmadı.

Yakın bir zaman önce Yardımcı Yönetmen Anthony Newman, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım aslında oyunun kendisi için herhangi bir detay sunmuyor ama yine de ilgi çekici olduğunu söylemek gerek. Bunun nedeni ise yapılan paylaşımın bir iş ilanı olması ve The Last of Us: Part II oyununun geliştirilme sürecinde koyunun yüzülüp yüzülüp kuyruğuna gelindiğine işaret ediyor. Öyle ki, Yardımcı Yönetmen Anthony Newman "Bu oyunu bitirmemize yardımcı olması için birçok muhteşem pozisyon açıldı..." yorumunda bulundu ve devam etti. "Özellikle Yakın Saldırı Animatörü pozisyonuna dikkat çekmek istiyorum, iyi arkadaşım @Leethul ile birkaç *mükemmel* animasyonun üzerinde çalışacağınızı garanti ediyorum."

Lot of awesome positions open to help us close out this game... I especially want to highlight the Melee Animator position, I guarantee you will be working on some *dope* animations working with my good friend @Leethul 🗡️💀 pic.twitter.com/vmlVkJlfTl — Anthony Newman (@BadData_) 10 Mayıs 2019

Bu paylaşım her ne kadar uzun zamandır sabırsızlıkla bekleyen bizler için sevindirici olsa da bu son aşamanın hemen tamamlanmayacağının yüksek ihtimal olduğunu da unutmamak gerekir. Bir diğer deyişle, önümüzde geçmesi gereken yine uzunca bir zaman olabilir. Olmayabilir de. Takipteyiz.