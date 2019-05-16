  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. The Last of Us: Part II'nin Geliştirilmesi Neredeyse Tamamlandı

The Last of Us: Part II'nin Geliştirilmesi Neredeyse Tamamlandı

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Görünüşe göre The Last of Us: Part II neredeyse tamamlandı. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Anthony Newman, geliştirilme sürecindeki son safhaya geçileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay içerisinde Neil Druckmann, Twitter hesabı üzerinden yaptığı iki farklı paylaşım ile The Last of Us: Part II oyununun ara sinematik çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Bizleri bir hayli heyecanlandıran bu duyuru, haliyle kafamızda çıkış tarihini yakın bir zamanda öğrenebileceğimiz düşüncesini doğurmuştu. Ancak beklentimizi karşılayacak bir gelişme ne yazık ki yaşanmadı.

Yakın bir zaman önce Yardımcı Yönetmen Anthony Newman, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım aslında oyunun kendisi için herhangi bir detay sunmuyor ama yine de ilgi çekici olduğunu söylemek gerek. Bunun nedeni ise yapılan paylaşımın bir iş ilanı olması ve The Last of Us: Part II oyununun geliştirilme sürecinde koyunun yüzülüp yüzülüp kuyruğuna gelindiğine işaret ediyor. Öyle ki, Yardımcı Yönetmen Anthony Newman "Bu oyunu bitirmemize yardımcı olması için birçok muhteşem pozisyon açıldı..." yorumunda bulundu ve devam etti. "Özellikle Yakın Saldırı Animatörü pozisyonuna dikkat çekmek istiyorum, iyi arkadaşım @Leethul ile birkaç *mükemmel* animasyonun üzerinde çalışacağınızı garanti ediyorum."

Bu paylaşım her ne kadar uzun zamandır sabırsızlıkla bekleyen bizler için sevindirici olsa da bu son aşamanın hemen tamamlanmayacağının yüksek ihtimal olduğunu da unutmamak gerekir. Bir diğer deyişle, önümüzde geçmesi gereken yine uzunca bir zaman olabilir. Olmayabilir de. Takipteyiz.

The Last of Us: Part II Bu Yıl Çıkabilir OYUN The Last of Us: Part II Bu Yıl Çıkabilir
The Last of Us: Part II'nin Sinematiklerinin Çekimi Tamamlandı OYUN The Last of Us: Part II'nin Sinematiklerinin Çekimi Tamamlandı
Logic de The Last of Us: Part II Oyuncu Kadrosuna Katıldı OYUN Logic de The Last of Us: Part II Oyuncu Kadrosuna Katıldı

ETİKETLER: Naughty Dog sony playstation 4 The Last Of Us Part 2

YORUMLAR