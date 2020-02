The Last of Us Part II'nin PS1 Versiyonu Dreams'te Hayat Buldu

Teknolojinin özellikle son on yılda muazzam bir hızla gelişmesi neticesinde, artık çoğu zaman gerçekten ayırt edemediğimiz görsellik sunan oyunlar ile karşılaşıyoruz. Elbette aranızda bu oyunlar için "Eski zamanlarda çıksalar nasıl görünürlerdi?" diye düşünenleriniz olmuştur. Bu haberimizdeki The Last of Us Part II videosu ise buna yönelik diyebilirim.

Hatırlayacağınız üzere bir zamanlar 98DEMAKE Youtube kanalı günümüzde çıkan oyunlardan bazılarını doksanlı yıllara uyarlayarak hazırladığı nostaljik videolar yayınlıyordu. Daha sonradan bu bayrağı Bearly Regal devralmış ve Death Stranding ve Cyberpunk 2077 dahil bazı oyunlar için nostaljik videolar hazırlamıştı. Son eseri ise The Last of Us Part II oldu.

Haberin sonundan izleyebileceğiniz video, aynı son Cyberpunk 2077 videosu gibi Dreams oyununun Erken Erişim versiyonununun içerisinde yaratılmış. Açılış kısmından sonra, Ellie hanım kızımızı Joel'u ararken görüyoruz. He ne kadar bulamıyor olsa da oynanışa dair görüntüler bir hayli hoş olmuş ve duvara veya kapıya çok yaklaştığınızda karakterinizin elini dayaması ve çalılara saklanmak gibi ince detayların hiçbirisi atlanmamış. Buna Tıkırdayanlar da dahil. Ortaya harika bir iş çıkmış.

Oynanış videosu hem The Last of Us Part II için biraz daha heyecanlanmamızı sağlarken, aynı zamanda Dreams ile nelerin yapılabildiğine dair örnek de teşkil ediyor. Keyifli seyirler dilerim!