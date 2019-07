The Last of Us: Part II'nin Şubat Ayında Çıkma İhtimali Güçleniyor

Geçtiğimiz ayın ortalarında, Ellie karakterini canlandıran Ashley Johnson, Critical Role isimli Youtube kanalı üzerinde yayınlanan Between the Sheets programına konuk olmuştu. Sunucu Brian Foster, program sırasında The Last of Us: Part II oyununun çıkış zamanını sormuş ama alacağı cevabı beklemeden başka bir konuya atlamıştı. Ne var ki, Ashley Johnson'ın "I think it's Fe-" derken kesilen cevabına bakacak olursak, The Last of Us: Part II Şubat ayında bizlerle olacakmış gibi görünüyor. Kaldı ki Şubat ayı daha önceden Kotaku sitesinin ünlü ismi Jason Schreier tarafından da işaret edilmişti. Buna en büyük etken ise Death Stranding oyununun 8 Kasım 2019 tarihinde çıkacak oluşu.

Şimdilik ne Sony ne de Naughty Dog resmi bir açıklama yapmış değil ama oyunun önümüzdeki Şubat ayında çıkacağına dair bir işaret daha geldi.

Çin menşeli A9VG sitesinde Agentkicker isimli bir kullanıcı The Last of Us: Part II ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ResetEra sitesine taşıyan Niko Partners şirketinden Kıdemli Analist Daniel Ahmad, aynı zamanda da kullanıcının mesajını tercüme etmiş. Buna göre The Last of Us: Part II, bir önceki haberimizde de olduğu gibi 2020 yılının Şubat ayında satışa sunulacak. Ancak mesajın içeriği bu kadarla sınırlı değil. Devam oyununun standart sürüme ek olarak özel sürüm, koleksiyoner sürümü ve Ellie sürümü olmak üzere dört farklı sürümle satışa sunulacağına da işaret edilmiş.

"Agentkicker ne kadar güvenilir bir kaynak?" diye sorabilirsiniz. Kendisi Death Stranding oyununun çıkış tarihinin duyurulduğu fragman yayınlanmadan önce, paylaştığı bir gönderi ile 8 Kasım 2019 tarihinde çıkacağına işaret etmişti. Hal böyle olunca The Last of Us: Part II ile ilgili paylaşımı da dikkat çeker hale geliyor.

Bakalım Sony ve Naughty Dog bu gelişme karşısında bir duyuru hamlesi yapacaklar mı? Bir sonraki State of Play programı bu haberden sonra daha bir önem kazanmış oldu. Gelişmeleri takip edeceğiz.