The Last of Us Part II, PAX East 2020 Festivali'nde Oynanabilecek

PAX East 2020, 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Festivale katılacak olan Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, bugün The Last of Us Part II ile ilgili bir dizi sürpriz yaptılar. Eğer PAX East 2020 festivaline katılma durumunuz varsa, The Last of Us Part II oyununu deneyebileceksiniz.

Bir saat süre sınırı olan demoda, Ellie ve Dina ikilisinin Jackson kasabasının dışında dolaşıp civarı enfeksiyonlulardan temizlemeye çalışacakları Patrol görevi oynanabilecek. Oyun ilk kez halka açık olarak denenmeye sunulacağı ve katılım da yoğun olacağından dolayı yerinizi sağlama almak için Experience PlayStation uygulamasını indirerek kaydınızı yaptırmanızı öneriyor Sony Interactive Entertainment. Android için buradan, iOS için de buradan indirebilirsiniz.

Öte yandan, daha önceden ön-sipariş yoğunluğu ile tükenen The Last of Us Part II oyununun Ellie sürümünün yeniden stoklara geleceği duyuruldu. Ancak yine sınırlı sayıda gelecek. 13 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 17:00 sıralarında açılacak ve Amazon, Best Buy, GameStop veya Walmart üzerinden alabileceksiniz. Eğer Amerika dolaylarında yaşayan veya bu tarihte orada bulunacak olan bir tanıdığınız varsa, şimdiden haber uçurmanızı tavsiye ediyorum.

Eğer PlayStation 4 konsolunuzun menüsünü The Last of Us Part II ile süslemek istiyorsanız, yeni bir dinamik tema da yayınlandı. Kuzey Amerika PSN hesabı kullanıyorsanız 4FMP-BBNM-J5L3, Avrupa veya Türkiye PSN hesabı kullanıyorsanız da 9DEK-PKNG-N445 kodunu kullanarak dinamik temayı indirebilirsiniz.

Son olarak, Sony Interactive Entertainment ile Dark Horse iş birliği neticesinde yeni bir Ellie aksiyon figürü yayınlandı. Naughty Dog karakter sanatçıları tarafından tasarlanmış ve hazırlanmış olan Ellie with Machete figürü, Dark Horse Direct üzerinden alınacak olan ön-sipariş miktarına bağlı olarak sınırlı sayıda üretilecek. Ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir detay verilmiş değil ama şu anda ön-sipariş verebilirsiniz. Fiyatı ise $99.99.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen The Last of Us Part II, 29 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.