The Last of Us Part II Satış Başarılarını Sürdürüyor

The Last of Us Part II, PlayStation tarihinin Birleşik Devletler'de fazla satan üçüncü olmayı başardı. Devam oyunu başarılara doymadan tam gaz devam ediyor.

Yedi yılın ardından satışa sunulan ilk Naughty Dog oyunu olan The Last of Us Part II, ilk oyunun Remastered versiyonunun çıkışının ardından geliştirilmesine başlanmış ve 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro kullanıcıları ile buluşmuştu. Çıkışı öncesinde yaşanan ve büyük bir skandala neden can alıcı hikaye sızıntıları, hem birçok oyuncunun hayal kırıklığına uğramasına neden olmuş hem de hararetli tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu tartışmalar, şu zamanda bile güncelliğini koruyor ve daha bir süre devam edecekmiş gibi görünüyor. Ancak The Last of Us Part II oyunun satışlarının, bu yaşananlardan çok fazla etkilenmemiş olduğunu anlayabiliyoruz.

The Last of Us Part II, God of War ve Marvel's Spider-Man'i Geride Bıraktı

Bir pazar araştırma şirketi ve yirmi ülkede faaliyette olan NPD Group tarafından aktarılana göre The Last of Us Part II, God of War ve Marvel's Spider-Man oyunlarını geride bırakarak, PlayStation tarihindeki birinci parti oyunlar arasında Birleşik Devlet sınırları içerisinde en fazla satan üçüncü oyun olmayı başardı. Bu iki oyunun da oldukça uzun zamandır piyasada olduğunu düşünecek olursak, elde edilen başarıyı daha net görebiliyoruz.

Hatırlayacağınız üzere Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyun, 2020 yılının en büyük çıkış yapan oyunu konumunda bulunuyor. İlk üç gününde dört milyondan fazla satmayı başararak, en hızlı satan PlayStation 4'e özel oyun olma unvanını eline geçirmişti. Bununla birlikte, çıkışını gerçekleştirdiği Haziran ayı içerisinde dijital olarak 2.8 milyon kopya satışı ile Marvel’s Spider-Man and Final Fantasy VII Remake oyunlarını geride bırakmış ve PlayStation tarihinde çıkış ayında en fazla satış yapan oyun olmayı da başarmıştı. Bu aynı zamanda The Last of Us Part II için aynı ay içerisinde Birleşik Devletler sınırları içerisinde en büyük çıkışı yapan ikinci oyun olduğu anlamına da geliyor.

NPD Group tarafından yayınlanan raporda, The Last of Us Part II'yi geride bırakanların Animal Crossing: New Horizons ve Call of Duty: Modern Warfare oyunları olmuş. Bu açıdan bakacak olursak, devam oyununun başarılarına son hızla devam ettiğini görebiliyoruz.

Yeni The Last of Us Part II Güncellemesi

Son olarak, geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan yeni güncelleme ile oyuna Gerçekçi zorluk derecesi ve Kalıcı Ölüm modu getirilmişti. Yeni zorluk seviyesinde düşmanlar daha zorlu bir hale gelecekken cephane geliştirmeler ve üretim materyalleri son derece nadir bulunur olacak. Ayrıca ekran göstergeleri, dinleme modu, ön-sipariş hediyeleri, bazı seçenekler ve oynanış değiştiricileri de kapatılıyor. Kalıcı Ölüm ise azami seviyede dikkatli olmanızın gerekeceği bir mod. Ölmeniz durumunda, bölüm bazlı olarak yerleştirilen kayıt noktalarına bağlı olarak en başa dönüyorsunuz. Mesela Seattle 1. Gün bölümünde ölürseniz, oyunun en başına değil de Seattle 1. Gün'ün en başına dönüyorsunuz. Bunların yanı sıra sınırsız cephane, üretim, yakın dövüş silahı dayanıklılığı ve dinleme modu varken düşmanları tek atışta ve vuruşta öldürme, 4-Bit ve 8-Bit Ses seçenekleri gibi farklı oynanış değiştiricileri de The Last of Us Part II oyununa eklendi.