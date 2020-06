The Last of Us Part II Satış Rekoru Kırarak Başladı

The Last of Us Part II, Birleşik Krallık genelindeki kutulu oyun satışlarında zirveye oturdu. Uncharted serisinin son ana oyununu geride bırakarak, PlayStation 4 konsoluna özel en hızlı satış başarısına ulaşan oyun da oldu. Böylece The Last of Us Part II satış rekoru ile başlamış oldu!

Naughty Dog tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan devam oyunuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Oyuncuları kendi içerisinde senaryosu ve eşcinsel ilişki ile bağlantılı olarak ikiye bölüm olan devam oyunu, kimi kesim tarafından göklere çıkartılıp başyapıt ilan edilmişken kimi kesim tarafından da kabul görmüş değil. Metacritic sitesindeki kullanıcı puanının da şu anda 3.8 / 10 olduğunu söyleyelim.

The Last of Us Part II Satış Rekoru ile Gündemde

Mevcut duruma rağmen Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog cephesinde yüzler genel olarak gülüyor. The Last of Us Part II, Birleşik Krallık genelinde zirveye oturduğu görülüyor. Ülkedeki ilk haftasında 2016 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyununu % 1 fark ile geride bırakarak Sony Interactive Entertainment bünyesinde en hızlı satış gerçekleştiren oyun oldu. Ancak bu, sadece kutulu oyun satışlarını kapsıyor.

Öte yandan The Last of Us ile karşılaştırıldığında da, The Last of Us Part II selefini yine açılış haftasında % 76 oranındaki bir farkla geride bırakmış oldu. Bunda elbette ki PlayStation 4 konsolunun PlayStation 3 konsolundan daha popüler olmasının da etkisi var.

20 Haziran 2020 Cumartesi günü itibarıyla biten haftada The Last of Us Part II birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Ring Fit Adventure ve üçüncü sırayı da FIFA 20 kapmış. Bir diğer ilginç detay ise Eylül ayında yedinci yaşına basacak olan Grand Theft Auto 5 oyununun altıncı sırada kendisine yer bulmuş olması.

GfK tarafından yayınlanan listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

1. The Last of Us Part 2

2. Ring Fit Adventure

3. FIFA 20

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Call of Duty: Modern Warfare

6. Grand Theft Auto 5

7. Minecraft (Switch)

8. 51 Worldwide Games

9. Pokemon Shield

10. Star Wars Jedi: Fallen Order