The Last of Us: Part II, Sıradaki State of Play Yayını için Onaylandı

Önümüzdeki hafta The Last of Us: Part II haftası olacak. Neil Druckmann, sıradaki State of Play yayınında oyunla ilgili yeni bilgilerin paylaşılacağını duyurdu.

The Last of Us: Part II, PlayStation 4 platformunun şu an en çok beklenilen oyunları arasında yer alıyor. Ve oyuncular Ellie'nin sıradaki macerasından yeni detaylar öğrenmeyi istiyor. Salı günü gerçekleştirilecek olan basın etkinliğinde bu istekler muhtemelen yerine gelecek ama neden daha fazlası olmasın? Tam da bu noktada State of Play bizlere yüzünde kocaman bir gülümsemeyle "Beni mi çağırmıştınız?" diye soruyor. Sony aynı gün bu canlı yayınların bir yenisini gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ancak şirket içerik hakkında herhangi bir detay vermemişti. Sadece yirmi dakika uzunluğunda olduğunu ve PlayStation 5 ile ilgili bir şeyin paylaşılmayacağını öğrenmiştik.

Bu aralarda Japon teknoloji devi yayının içeriği hakkında yeni bir detay verir mi bilmesek de Neil Druckmann zaten günün bombasını patlattı. Twitter hesabından "Çok uzun bir süredir sessizdik. Buna bir son vermenin zamanı geldi." yorumuyla birlikte bir klip paylaştı. Klipte Ellie hanımın kullandığı bıçağı ve fonunda ilk oyunun yükleme ekranındaki animasyon, alt kısımda da State of Play ve tarihini görüyoruz.

We’ve been silent for too long. It’s time to put an end to that. pic.twitter.com/73BO5O9ZWC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 20 Eylül 2019

Bu paylaşımın aynısı Naughty Dog Twitter hesabından da yapılmış ama o paylaşımda, Ellie tarafından sarf edilen "Onları bulacağım...ve her birini...öldüreceğim." cümlesine yer verilmiş.

The Last of Us: Part II detayları için oldukça sabırsızlanıyoruz. Bakalım Sony ve Naughty Dog bizlere canlı yayın sırasında neler gösterecek?