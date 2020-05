The Last of Us Part II Sızıntılarının Sorumluları Tespit Edildi

The Last of Us Part II ile ilgili sızıntıların sorumluları en nihayetinde yakalanmışlar. Yapılan açıklamaya göre bu kişiler, ne geliştirici ne de yayıncı bünyesinde çalışıyorlarmış.

Bu haftanın başlarında tatsız bir gelişme yaşanmıştı, sevgili takipçiler. Uzun zamandır beklenen The Last of Us Part II ile ilgili önemli hikaye detayları internet ortamına dökülmüş ve büyük bir hızla yayılmıştı. Sizlerle paylaştığım o haberime bu haberim üzerinden ulaşmanızı sağlayabilirdim. Ancak yaşanan her şeyi oyunu oynarken görmeyi isteyen takipçilerimizin kazara tıklayıp, keyiflerinin kaçmaması için böyle bir şeyi yapmayı uygun bulmadım. Tercihen haber resminin altından adıma tıklayabilir ve yazdığım haberlerin olduğu kısma ulaşarak bakabilirsiniz.

The Last of Us Part II Sızıntılarının Sorumluları Ortaya Çıktı

Yaşanan bu gelişmenin ardından, söz konusu sızıntının gerçekleşmesine vesile olan kişinin çalışma saatlerinden memnun olmayan bir Naughty Dog çalışanı tarafından olduğu söylenmişti. Ne var ki hiç de öyle değilmiş.

Bugün Games Industry sitesine açıklamada bulunan Sony Interactive Entertainment sözcüsü, "SIE TLOU2 içeriklerinin izinsiz olarak yayınlanmasından sorumlu başlıca kişilerin kimliklerini tespit etti. Naughty Dog veya SIE ile bağlantılı değiller." yorumunda bulundu.

Ne var ki soruşturma devam ettiği için Sony Interactive Entertainment, sorumlular ile ilgili bilgi vermeyi reddetti. Muhtemelen soruşturma sona erdiğinde yeni bir basın bildirisi yayınlanacaktır. Bu sayede, sızıntıyı kimlerin gerçekleştirdiğini ve olayın perde arkasını tam olarak öğreneceğiz diye düşünüyorum. Gelişmeleri takipte olacağız.