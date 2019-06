The Last of Us: Part II Şubat Ayına Kalmış Olabilir

The Last of Us: Part II, adını her duyduğumuzda bizi heyecanlandırmayı başaran oyunlardan bir tanesi ve çıkışını büyük sabırsızlıkla beklemeye devam ediyoruz. Gelin görün ki ne Sony ne de Naughty Dog şu zamana kadar çıkış aralığına dair bir bilgi dahi vermiş değiller ve görünen o ki bir süre daha beklemeye devam edecekmişiz gibi görünüyor. The Last of Us: Part II oyununun çıkışını Şubat ayında gerçekleştirebileceği gündemde.

Yakın bir zaman önce Ellie karakterini canlandıran Ashley Johnson, Critical Role Youtube kanalı üzerinden yayınlanan Between the Sheets programının konuğu oldu. Programın bir kısmında laf The Last of Us: Part II oyununa geliyor ve 1:07:21 noktasında sunucu Brian Foster oldukça önemli bir soru soruyor: "When it's come out by the way?" Türkçe meali ile "Bu arada ne zaman çıkıyor?" olan bu soruya Johnson cevap verirken "I think it's Fe-" kısmında Brian Foster başka bir soru ile araya giriyor. Haliyle cevap da yarıda kesiliyor ama Ashley Johnson muhtemelen Şubat ayına işaret edecekti.

Şubat ayı aslında daha önce Kotaku sitesinin ünlü ismi Jason Schreier tarafından da işaret edilmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Schreier, o zamanlarda henüz çıkış tarihi kesinleştirilmemiş olan Death Stranding oyununun Kasım ayında çıkacağına işaret etmişti. The Last of Us: Part II için de 2019 yılının son çeyreği düşünülüyor olsa da 2020 yılının Şubat ayına kaydırılmasının olası olduğunu sözlerine eklemişti.

Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b — Jason Schreier (@jasonschreier) 29 Mayıs 2019

Aslında daha önceden PlayStation 3 platformuna özel olarak geliştirilmiş olan Heavy Rain ve God of War 3 oyunlarının birer ay arayla satışa sunulduklarını görmüştük. Aynı şekilde geçtiğimiz sene de God of War ve Detroit: Become Human oyunları yine birer ay arayla çıkışlarını gerçekleştirmişlerdi ama belli ki Sony bu defa herhangi bir riske girmek istemiyor ve araya bir değil de iki ay koyarak iki büyük oyununu oyuncularla buluşturmak istiyor. Gerçi ortada henüz resmi bir açıklama yok. O yüzden bekleyip görmek en iyisi ama bilhassa Ashley Johnson'ın yarıda kesilen cevabı bir şeye işaret olabilir. Gelişmeler için bizi takipte kalın!