The Last of Us Part II'nin TV Reklamı Yayınlandı

Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, The Last of Us Part II için tanıtımlar yapmaya devam ediyorlar. 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak olan oyun için şu sıralarda yurt dışındaki televizyon kanallarında otuz saniyelik bir reklam dönüyor. Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, The Last of Us Part II'nin TV reklamı için daha uzun bir video paylaşıldı.

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of Us Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılmak durumunda kalıyor.

The Last of Us Part II'nin TV Reklamı Paylaşıldı

Bir buçuk dakikaya yakın bir uzunluğu olan televizyon reklamı, CGI sunumuyla dikkat çekiyor. Diğer bir deyişle, oyun içi görüntülerden oluşmuyor. Bununla birlikte iki farklı zaman arasında da geçiş yapılıyor. Bir tanesinde yakın arkadaşı Dina ile ateşin karşısında gitar çalıp şarkı söylüyor ki bu yüksek ihtimalle ortalığın karışmasından hemen öncesinde, diğerinde ise tabana kuvvet aksiyon ile mücadele söz konusu. Oldukça etkileyici yakın mesafeli çatışmalar ile senaryo boyunca karşılaşacağımız düşmanları görebiliyoruz.

İlk oyundaki düşmanlarımızın yanı sıra askeri Washington Liberation Front ve tarikat yapısında olan Seraphites, baş etmemizin gerekeceği iki farklı grup olacak. Bu gruplar zaman zaman birbirleriyle de çatışacaklar. Bu çatışmalar da haliyle bizim avantajımıza sonuçlar doğuracak.

PlayStation Youtube kanalı üzerinden yayınlanan The Last of Us Part II televizyon reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.