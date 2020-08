The Last of Us Part II Yeni Zorluk Seviyesi ve Mod ile Genişleyecek

Yakında The Last of Us Part II yeni zorluk seviyesi ve mod ile zenginleşecek. Fark edilen bir detaya göre, kupa listesine iyi yeni kupa eklendi.

2013 yılında çıkmış olan The Last of Us, oynanış olarak çoğu zaman zorlayıcı olabiliyordu ama bazı oyuncular için yeteri kadar zor olmadığını söyleyebiliriz. Naughty Dog stüdyosu, bu oyuncuları istediği zorluğu sağlayabilmek için oyuna daha sonradan Grounded (Gerçekçi) adıyla bir zorluk derecesi daha ekledi. Bu zorluk derecesini seçtiğiniz zaman, ekran göstergelerinin kaldırılmasının yanı sıra dinleme modunun kullanılmasına izin verilmiyor, cephane ve kaynaklar daha da kısıtlı hale geliyor, düşmanlarınız sizi daha kolay fark ediyor ve saldırıları da daha ölümcül oluyor.

The Last of Us Part II Yeni Zorluk Seviyesi ve Mod ile Zorlaşacak

Eğer bu zorluk derecesinin The Last of Us Part II oyununa da gelmesini istiyorduysanız, size güzel bir haberimiz var. Oyunun kupa listesi güncellendi ve İki Mezar Kaz (Gümüş) ve Durduramazsın (Bronz) olmak üzere iki yeni kupa eklendi. Bu kupalardan bir tanesi Gerçekçi zorluk derecesinde bitirildiğinde açılıyorken, diğerinin açıklamasına bakılırsa bir de Kalıcı Ölüm (Permadeath) modu geliyor. Belirli bir zorluk derecesinde oynanması şart koşulmayacakmış gibi görünen bu mod açıkken oynadığınızda, bir defa ölmeniz durumunda en başa dönmeniz gerekecek. Bunun biraz ürkütücü olduğunu söylemek gerek. Hele de oyunun oldukça uzun bir oynanış süresi olduğunu göz önünde bulunduracak olursak. Ancak yine de denemek isteyecek çok fazla oyuncunun olacağına şüphe yok.

The Last of Us 2 just got DLC Trophies. Patch 1.03 with Grounded Difficulty + Permadeath Mode incoming. pic.twitter.com/drUsvnHqIk — PowerPyx (@PowerPyx) August 10, 2020

Şu an için Sony Interactive Entertainment ve / veya Naughty Dog stüdyosu tarafından herhangi bir açıklama yapılmış değil ama bunun için fazla bir zaman beklemeyeceğimizi tahmin ediyoruz. Yeni zorluk derecesi ve oynanış modu da muhtemelen sıradaki güncelleme ile The Last of Us Part II oyununa eklenecektir. Gelişmeleri takipte olacağız.