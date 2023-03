The Last of us Part 1 PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Çoğu kişinin tüm zamanların en iyi oyunları listesinde sıkça kendine yer bulmayı başaran The Last of Us Part 1, PC'ye çıkmak için gün sayıyor. 2013 tarihli oyunun yeniden yapımı olan The Last of Us Part 1 PC, 28 Mart tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyuna dair merak her geçen gün artarken Naughty Dog, minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.

AMD FSR 2.2 ve DLSS desteğinin de yer aldığı oyun, 21:9 ultra geniş ve 32:9 süper ultra geniş en boy görüntüleme oranlarını da destekleyecek.

The Last of Us PC Sistem Gereksinimleri

Geçtiğimiz yıl çıkan The Last of Us Remake'in PC için yeniden düzenlenmiş hali olan oyun, özellikle yüksek grafik kalitesinde oyunu yeniden deneyimlemek ve ilk defa The Last of Us evrenine adım atmak isteyen PC oyuncuları tarafından merakla bekleniyor. Oyun, Steam'de 599 TL'den satılıyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri (30 FPS @ 720P, Yüksek Grafik Ayarları)

AMD Ryzen 5 veya Intel Core i7-4770K

AMD Radeon 470 veya Nvidia Geforce GTX 970

16 GB RAM

100 GB SSD

Önerilen Sistem Gereksinimleri (60 FPS @ 1080P, Yüksek Grafik Ayarları)

AMD Ryzen 5 3600X veya Intel Core i7-8700

AMD Radeon RX 5800 XT veya Nvida Geforce RTX 2070 Super

16 GB RAM

100 GB SSD

Ultra Grafik Sistem Gereksinimleri (60 FPS @4K, Ultra Grafik Ayarları)