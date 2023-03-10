The Last of us Part 1 PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
Yakın zamanda PC için çıkış yapmaya hazırlanan The Last of Us Part 1 için sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar!
Çoğu kişinin tüm zamanların en iyi oyunları listesinde sıkça kendine yer bulmayı başaran The Last of Us Part 1, PC'ye çıkmak için gün sayıyor. 2013 tarihli oyunun yeniden yapımı olan The Last of Us Part 1 PC, 28 Mart tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyuna dair merak her geçen gün artarken Naughty Dog, minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.
AMD FSR 2.2 ve DLSS desteğinin de yer aldığı oyun, 21:9 ultra geniş ve 32:9 süper ultra geniş en boy görüntüleme oranlarını da destekleyecek.
The Last of Us PC Sistem Gereksinimleri
Geçtiğimiz yıl çıkan The Last of Us Remake'in PC için yeniden düzenlenmiş hali olan oyun, özellikle yüksek grafik kalitesinde oyunu yeniden deneyimlemek ve ilk defa The Last of Us evrenine adım atmak isteyen PC oyuncuları tarafından merakla bekleniyor. Oyun, Steam'de 599 TL'den satılıyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri (30 FPS @ 720P, Yüksek Grafik Ayarları)
- AMD Ryzen 5 veya Intel Core i7-4770K
- AMD Radeon 470 veya Nvidia Geforce GTX 970
- 16 GB RAM
- 100 GB SSD
Önerilen Sistem Gereksinimleri (60 FPS @ 1080P, Yüksek Grafik Ayarları)
- AMD Ryzen 5 3600X veya Intel Core i7-8700
- AMD Radeon RX 5800 XT veya Nvida Geforce RTX 2070 Super
- 16 GB RAM
- 100 GB SSD
Ultra Grafik Sistem Gereksinimleri (60 FPS @4K, Ultra Grafik Ayarları)
- AMD Ryzen 9 5900K veya Intel Core i5-12600K
- AMD RX 7900XT veya Nvida Geforce RTX 4080
- 32 GB RAM
- 100 GB SSD
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