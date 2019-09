The Last of Us Remastered, PS Plus'ın Ekim Ayı Oyunlarından Olacak

Dünün State of Play yayını birçok duyuruya sahne oldu. Bunlardan bir tanesi de Ekim ayının PlayStation Plus oyunları oldu.

Eğer The Last of Us: Part II'yi bekliyor ama öncesinde ilk oyunu bir kez daha hatırlamak istiyorsanız şanslısınız. The Last of Us Remastered ve MLB The Show 19, Ekim ayının PlayStation Plus oyunları olacaklar. Her ik oyunu da 1 Ekim 2019 tarihinde indirebileceksiniz.

The Last of Us Remastered

Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan The Last of Us, ilk olarak PlayStation 3 için satışa sunulmuştu. 2014 yılında da The Last of Us Remastered adıyla mevcut nesle gelmiş olan oyunda, Joel isimli bir karakteri yönetiyoruz. Amacımız ise kıyamet sonrası bir dünyada Ellie isimli küçük bir kıza Birleşik Devletler boyunca eşlik etmek olacak. Avcılar, Koşucular, Tıkırdayanlar, Ateş Böcekleri ve daha birçok türdeki düşmanlarla savaşacağımız oyunda, etrafta bulacağımız silahların yanı sıra çeşitli materyeller bularak üretim yaparak hayatta kalmaya çalışacağız.

MLB The Show 19

PlayStation 4 için özel olarak geliştirişmiş olan MLB The Show 19, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Beyzbol oyunu seven oyuncular için iyi bir tercih olabileceğini düşündüğümüz bu seri, yeni oyununda Moments ve March to October olmak üzere yeni özelliklerle geliyor. Moments, adından da anlayabileceğiniz üzere MLB tarihindeki meşhur anları canlandırarak yeniden oluşturmanızı sağlıyor. Diamond Dynasty ile iç içe geçmiş bir mod olsa da çevrimdışı olarak da oynanabiliyor. Meşhur anları tamamladıkça Diamond Dynasty kartları ve oyun içi kredi kazanıyorsunuz.

MLB The Show 19 oyununda ayrıca yenilenmiş mekanikler ve animasyonlar sayesinde daha gelişmiş defans yapabilmek mümkün oluyor.