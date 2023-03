The Last of Us Dizisi Sezon Finaliyle Rekora İmza Attı

HBO'nun popüler PlayStation oyunu The Last of Us'un televizyon uyarlaması, yapımcılığını Naughty Dog'un üstlendiği orijinal oyunun başarısını tekrarlamayı başardı. Dizinin ilk sezonu, son bölümüyle birlikte rekor bir izlenme sayısına ulaştı.

HBO'nun açıklamasına göre sezon finali ilk gösteriminde 8.2 milyon izleyiciye ulaştı. Bu sayı, HBO Max ve standart televizyon kanallarındaki izleyici sayılarının toplamına tekabül ediyor. İlk altı bölümün ortalama izleyici sayısı ise şu an itibariyle 30 milyon seviyesinde. Birinci bölümün toplam izleyici sayısı ise 40 milyona yaklaşıyor.

Dizinin ABD'deki ilk gösterimleri boyunca izleyici sayısı istikrarlı bir şekilde arttı ve sezon finalinde zirveye ulaştı. İlk bölümde 4.7 milyon izleyiciye ulaşılırken, dokuzuncu ve son bölüm 8.2 milyon izleyiciye ulaştı. Bu, sezon boyunca izleyici sayısının neredeyse ikiye katlanması anlamına geliyor. Dizinin sezon finalinin, 2023 Oscar Ödül Töreni ile aynı anda yayınlandığını belirtmek de önemli.

Dizinin 2. Sezon Planlaması Sürüyor

Dizi, HBO Max'in Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinde en çok izlenen yapımı olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, The Last of Us ikinci sezon onayını bir süre önce almıştı ve Pedro Pascal, yeni sezon çekimlerinin 2023 yılı içerisinde başlayabileceğini doğrulamıştı.

Hayranlar, ikinci sezonda daha fazla enfekte karakterin yer almasını bekliyorlar. Baş yapımcılar, bu beklentileri doğrulayarak, yeni sezonun serinin ikinci oyununun tamamını kapsamayabileceğini belirtiyorlar. Yeni sezonun yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak heyecanla bekleniyor.